9 de abril de 2026
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Automóvil

El parque automotor argentino envejece: la edad promedio ya supera los 14 años

Aunque las ventas de vehículos crecieron con fuerza durante 2025, la edad promedio de los autos volvió a aumentar en todo el país. Qué dice el informe.

En la provincia de Mendoza, la presencia de autos antiguos también es significativa.

En la provincia de Mendoza, la presencia de autos antiguos también es significativa.

Por Sitio Andino Sociedad

El aumento en los patentamientos no logró revertir una tendencia que preocupa al sector: el constante envejecimiento del parque automotor. Informes recientes revelan que cada vez circulan más automóviles con muchos años de uso, una tendencia que también se replica en la provincia de Mendoza.

Según el reporte anual elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) junto a la consultora Promotive, durante 2025 la edad promedio de los vehículos en Argentina pasó de 14,3 a 14,8 años, lo que confirma que el proceso de envejecimiento del parque automotor no se detiene.

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Este fenómeno se da incluso en un contexto de recuperación del mercado. Durante 2025, las ventas de vehículos 0 km crecieron un 47%, al pasar de 414.000 unidades patentadas en 2024 a más de 612.000 en 2025. Sin embargo, este repunte no alcanza para compensar la gran cantidad de unidades antiguas que continúan en circulación.

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Uno de los principales factores del aumento de la antigüedad de los vehículos es la dificultad para renovar el parque automotor.

Uno de los principales factores del aumento de la antigüedad de los vehículos es la dificultad para renovar el parque automotor.

Actualmente, el parque automotor argentino está compuesto por 15.784.385 vehículos, entre automóviles particulares, utilitarios livianos, camiones y buses, lo que representa un crecimiento del 1% respecto al año anterior. De ese total, el 82,2% corresponde a autos de pasajeros, el 14,8% a utilitarios livianos y el 3% a vehículos pesados.

Una flota envejecida y difícil de renovar

Uno de los principales factores que explican el aumento de la antigüedad de los vehículos es la dificultad para renovar el parque automotor. En Argentina, el 39,7% de los autos tiene entre 10 y 20 años, mientras que el 32,8% posee entre 1 y 10 años. En tanto, el 27,4% restante supera los 20 años de antigüedad, lo que equivale a 4.327.248 unidades que continúan circulando.

Además, el ritmo de bajas de vehículos sigue siendo bajo. En promedio, se retiran del sistema unas 45.000 unidades por año, una cifra que apenas alcanza para compensar el crecimiento proyectado del mercado. Las estimaciones para 2026 indican que los patentamientos podrían llegar a 650.000 unidades, aunque esto tampoco sería suficiente para revertir el envejecimiento general.

Cómo se ubica Argentina frente a otros países

Comparar la edad promedio del parque automotor con otros países permite dimensionar la situación local. En Brasil, por ejemplo, el promedio es de 10,8 años, mientras que en el conjunto de países de la Unión Europea alcanza los 12,7 años.

Algunos mercados muestran cifras notablemente más bajas. Japón tiene una edad promedio de apenas 8,7 años, mientras que China registra una de las más bajas del mundo con 4,5 años. En Estados Unidos, el promedio es de 12,6 años, y en Canadá y Australia se ubica en 10,5 y 10,6 años, respectivamente.

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En Argentina, la edad promedio del parque automotor es superior que en varios países de la región y del mundo.

En Argentina, la edad promedio del parque automotor es superior que en varios países de la región y del mundo.

En Europa, los contrastes también son marcados: Alemania presenta una edad promedio de 10,6 años, Francia de 11,5 años, Italia de 13 años y Grecia registra uno de los niveles más altos con 17,8 años. España, en tanto, tiene una cifra cercana a la argentina, con 14,5 años.

Mendoza: más de 800 mil vehículos y un parque envejecido

La situación no difiere en la provincia de Mendoza, donde el parque automotor mendocino supera los 800.000 vehículos en circulación. Allí, la presencia de autos antiguos también es significativa y responde, en gran medida, al contexto económico.

El especialista en Seguridad Vial, Roberto Tomassiello, explicó que renovar los vehículos no resulta sencillo para la mayoría de los conductores. "Renovar el parque automotor no es fácil teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la gente", señaló al diario SITIO ANDINO.

La permanencia de vehículos antiguos implica además desafíos en materia de seguridad. Muchos modelos más viejos no cuentan con dispositivos de seguridad modernos, como sistemas avanzados de frenado o asistencia electrónica, aunque pueden seguir circulando siempre que cumplan con las exigencias técnicas vigentes.

Los datos muestran que, aunque el mercado automotor argentino comienza a recuperarse en términos de ventas, el desafío de reducir la antigüedad promedio de los autos sigue vigente y dependerá, en gran parte, de la evolución económica de la población.

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