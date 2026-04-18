Bulrep celebra 20 años de trayectoria con la inauguración de su nuevo local

La empresa mendocina Bulrep , líder en el mercado regional de venta de accesorios y repuestos para camiones , celebró sus 20 años de trayectoria con la inauguración de un nuevo local , en un evento que reunió a 200 invitados y marcó un hito en la historia de la firma , consolidando su crecimiento en el sector logístico .

La tarde del viernes inició con el tradicional corte de cinta , dando paso a una recepción que se destacó por su excelencia gastronómica, una gran selección de bebidas y estación de helados . Ambientado con música de DJ y un servicio de atención impecable, el encuentro logró el equilibrio ideal entre la formalidad institucional y la calidez de una empresa familiar que celebra su consolidación.

La familia Bulrep y el corte de cinta de un nuevo local de la firma en Maipú.

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Este hito representa un salto estratégico en infraestructura para una empresa que nació en 2006, cuando Carlos Morsucci adquirió un negocio en situación crítica . Tras años de resiliencia y esfuerzo para reconstruir el prestigio de la marca, la incorporación de sus hijos Renzo, Tomás y Antonella permitió modernizar la empresa, transformándola en un referente logístico para el sector industrial y del transporte de la región .

El nuevo local de Bulrep está ubicado en el Carril Rodríguez Peña 5230, de Maipú.

"Este nuevo local es el resultado de muchos años de trabajo incansable. Ver este espacio lleno de clientes y proveedores que confiaron en nosotros desde el inicio me llena de orgullo; es la base sólida que necesitábamos para proyectar el crecimiento de Bulrep hacia el resto del país" , expresó Carlos Morsucci durante la celebración.

Bulrep, firma líder en el mercado de venta de accesorios y repuestos para camiones, inauguró un nuevo local.

Bulrep, accesorios y repuestos para camiones, inauguración nuevo local Maipú, Carlos Morsucci y esposa (07) Carlos Morsucci y esposa, durante la inauguración del nuevo local de Bulrep.

Por su parte, los hijos de Morsucci destacaron la importancia de esta evolución. "Para nosotros, esta inauguración significa tomar el legado de nuestro padre, con sus mismos valores, ganas y respeto, y desde nuestro lugar proyectarlo al futuro con tecnología. El camino que nos marcó mi papá es muy importante porque aprendimos todo con él y hoy lo podemos poner en práctica para sumar entre todos", comentó Renzo Morsucci con mucha emoción.

Bulrep, accesorios y repuestos para camiones, inauguración nuevo local Maipú (06) Amigos y clientes de la empresa no se perdieron el corte de cinta en Maipú.

Con una mayor capacidad de almacenamiento y una fuerte apuesta por la digitalización, Bulrep reafirma sus valores de integridad y proactividad. Este nuevo local no solo fortalece su servicio actual, sino que marca el punto de partida hacia el futuro.

Bulrep, accesorios y repuestos para camiones, inauguración nuevo local Maipú (07) Recorrida por el depósito del nuevo local de Bulrep.

El nuevo local, ubicado en Carril Rodríguez Peña 5230, ya tiene sus puertas abiertas al público para brindar el servicio personalizado y de excelencia que caracteriza a la empresa.