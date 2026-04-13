Una docente jubilada de San Carlos sortea su auto para pagar un juicio por su casa

María José Bordón es docente jubilada oriunda de San Carlos decidió sortear su auto, modelo 2015, con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos de un juicio que inició por la escrituración de su vivienda.

La historia generó repercusión en el Valle de Uco, no solo por la medida que tomó la mujer, sino también por el trasfondo del conflicto que atraviesa desde hace años.

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Según relató, en 2015 realizó una permuta de dos lotes ubicados en la Villa de San Carlos por otro terreno en la misma localidad. Con el paso del tiempo, logró construir su vivienda en ese lugar.

Sin embargo, cuando intentó avanzar con la escrituración, se encontró con un obstáculo inesperado: e l propietario del loteo se negó a concretar el trámite, lo que derivó en el inicio de acciones legales .

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Una decisión para afrontar los costos

Ante los gastos que implica el proceso judicial, la docente jubilada decidió organizar el sorteo de su vehículo como una forma de recaudar el dinero necesario.

De esta manera, busca poder sostener el juicio y avanzar en la regularización de su vivienda, en medio de una situación que se ha vuelto cada vez más compleja.

Maíra José Bordón sortea su automóvil para pagar la escrituración de su casa