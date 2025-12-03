Nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará desde noviembre 2025 hasta agosto 2026

El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos valores que definirán alSalario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida quedó establecida a través de la Resolución 9/2025 publicada este miércoles en Boletín Oficial.
Además, la disposición modifica el cálculo de la prestación por desempleo: pasará a depender de los valores vigentes del salario mínimo.
Cómo quedó el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta agosto del 2026
La resolución establece diez incrementos mensuales consecutivos, quedando de la siguiente manera:
Noviembre 2025: $328.400
Diciembre 2025: $334.800
Enero 2026: $341.000
Febrero 2026: $346.800
Marzo 2026: $352.400
Abril 2026: $357.800
Mayo 2026: $363.000
Junio 2026: $367.800
Julio 2026: $372.400
Agosto 2026: $376.600
También se fijó un aumento para quienes cobran por hora:el valor inicial es de $1.642 y en diciembre asciende a $1674. En enero de 2026 se ubicará en $1705, en febrero $1734, en marzo $1762, en abril $1789, en mayo $1815, en junio $1839, en julio $1862 y, a partir de agosto, $1883.
Cómo serán las nuevas prestaciones por desempleo
La resolución define cómo serán las nuevas prestaciones por desempleo, que se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral.
Además, se establecen límites relacionados al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%/ Ámbito Financiero