3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

Nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará desde noviembre 2025 hasta agosto 2026

El Gobierno definió los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil y actualizó el cálculo de la prestación por desempleo. Cómo queda cada monto.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos valores que definirán al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida quedó establecida a través de la Resolución 9/2025 publicada este miércoles en Boletín Oficial.

Además, la disposición modifica el cálculo de la prestación por desempleo: pasará a depender de los valores vigentes del salario mínimo.

pesos dinero plata - 514793
El Gobierno nacional tomó la medida de forma unilateral ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario

Cómo quedó el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta agosto del 2026

La resolución establece diez incrementos mensuales consecutivos, quedando de la siguiente manera:

  • Noviembre 2025: $328.400
  • Diciembre 2025: $334.800
  • Enero 2026: $341.000
  • Febrero 2026: $346.800
  • Marzo 2026: $352.400
  • Abril 2026: $357.800
  • Mayo 2026: $363.000
  • Junio 2026: $367.800
  • Julio 2026: $372.400
  • Agosto 2026: $376.600

También se fijó un aumento para quienes cobran por hora: el valor inicial es de $1.642 y en diciembre asciende a $1674. En enero de 2026 se ubicará en $1705, en febrero $1734, en marzo $1762, en abril $1789, en mayo $1815, en junio $1839, en julio $1862 y, a partir de agosto, $1883.

Cómo serán las nuevas prestaciones por desempleo

La resolución define cómo serán las nuevas prestaciones por desempleo, que se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral.

Además, se establecen límites relacionados al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%/ Ámbito Financiero

