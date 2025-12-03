Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en diciembre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de diciembre.

Con la última actualización, el monto para diciembre es de $46.198 por cada menor. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de diciembre

Documentos terminados en 1: 11 de diciembre

Documentos terminados en 2: 12 de diciembre

Documentos terminados en 3: 15 de diciembre

Documentos terminados en 4: 16 de diciembre

Documentos terminados en 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6: 18 de diciembre

Documentos terminados en 7: 19 de diciembre

Documentos terminados en 8: 22 de diciembre

Documentos terminados en 9: 23 de diciembre Si querés conocer el calendario de pagos completo de diciembre, ingresá aquí y accedé a toda la información actualizada sobre fechas, montos y beneficios correspondientes.