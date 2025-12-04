4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 3 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre de 2025
La necesidad de dólares para cubrir la demanda interna y de vencimientos puede poner all gobierno en aprietos
Dólar, reservas y vacaciones

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.420,
  • Para la venta a $1.440.
DÓLAR - 3 -diciembre - 2025

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.469,53 para la compra;
  • A $1.470,75 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.507,12 para la compra;
  • A $1.516,11 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.859 para la compra;
  • A $1.924 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.640 para la compra;
  • En $1.740 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $633 para la compra;
  • A $1580,58 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 29 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre de 2025

Dólar, reservas y mercados: otra advertencia internacional para Argentina

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 3 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Te Puede Interesar

Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro

Por Sitio Andino Política
Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri video
En La Rural

Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Macri

Por Sitio Andino Política
Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Por Facundo La Rosa