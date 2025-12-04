4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
¿Te parece divertido robar?, el posteo de la Embajada de Estados Unidos por los mendocinos detenidos en Miami

La Embajada de Estados Unidos difundió un mensaje de alerta tras el caso de los cinco argentinos acusados de robar en un centro comercial.

¿Te parece divertido robar?, el posteo de la Embajada de Estados Unidos tras la detención de mendocinos en Miami.

¿Te parece divertido robar?, el posteo de la Embajada de Estados Unidos tras la detención de mendocinos en Miami.

La Embajada de Estados Unidos difundió un fuerte mensaje, luego de la detención de cinco mendocinos, acusados y encarcelados por haber robado valijas con ropa en un conocido centro comercial de Miami. A través de un posteo en redes sociales mandó una advertencia sobre las consecuencias de cometer un delito en ese país.

“Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”, ratificaron las autoridades de la representación diplomática en la Argentina, en obvia referencia al accionar de los argentinos en el Dolphin Mall, ubicado en la zona de Doral, cerca del aeropuerto Internacional.

El posteo, ilustrado con una fotografía realizada con Inteligencia Artificial con los cinco mendocinos, dice: “Te parece divertido robar en un shopping en Miami?”. Asimismo, en la publicación se especifica que “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

Mendocinos detenidos en Estados Unidos

Los cinco turistas fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Ya fueron identificados y enfrentan cargos por defraudación y hurto múltiple en tiendas.

En particular, Xiccato sería un reconocido peluquero de Maipú. Algunos de los vecinos que hablaron con SITIO ANDINO reafirmaron que ninguna actitud de Xiccato podría dar pistas de su accionar en Florida. "Siempre andaba bien vestido, no pasaba necesidad", explicó una vecina de la zona. A ello, agregó un comerciante de las inmediaciones, que de vez en cuando "lo veía pasar, siempre saludaba y era agradable".

El caso

Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de 4.000 dólares para cada uno.

Tras haberse hecho de más de 2000 dólares en mercadería, fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una serie de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad, en las cuales se observaba a los mendocinos.

Los cinco fueron aprehendidos el pasado domingo 30 de noviembre, cuando los uniformados los aprehendieron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras en donde habían usado distintas técnicas de distracción para cometer los hurtos. Fuente: NA.

