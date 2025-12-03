Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile

La ministra de la Secretaría General de Chile , Camila Vallejo Dowling, comunicó las medidas que decidió tomar el Gobierno ante la amenaza de sarampión en Argentina y la baja asistencia a la vacunación. Mientras se aproxima la temporada alta de turismo, el país vecino busca prevenir contagios frente a la posibilidad de un brote.

"El aumento en los casos de sarampión en Argentina nos ha llevado a tomar acciones como Gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país. Por eso reforzamos el llamado a la toma de conciencia de la cobertura de la vacunación, que la gente se inocule efectivamente", expresó Vallejo Dowling.

Además, anunció las medidas que tomaron las autoridades sanitarias. "Hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de una alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile", indicó.

La ministra no dudó en apuntar contra los movimientos negacionistas. "El llamado es claro, a no caer en estas campañas antivacunas ni a creerse ese cuento, como tampoco la desinformación que se propaga lamentablemente, incluso en otros países del norte, de autoridades a nivel sanitario que llaman a no creer en la importancia de los efectos que tiene la vacuna. Lisa y llanamente, son antivacunas y eso genera efectos en la salud pública , en la vida de las personas y queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece", manifestó.

Sin embargo, el gobierno argentino aclaró que no se registran casos de sarampión desde la última semana de junio y se mantiene el estatus de país libre de transmisión endémica, reconocido de forma internacional.

"Aunque en las últimas semanas aumentó la notificación de sospechas, todos los casos fueron descartados. Este incremento se explica por una mayor sensibilidad del sistema motivada por la alerta, y no por circulación viral en el país", indicaron desde el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

Además, aseguraron que están garantizadas las dosis en todo el país para que la comunidad se acerque a los vacunatorios. "La estrategia nacional es clara: sin vacunación territorial sostenida no se puede evitar la reintroducción del virus", manifestaron.

Autoridades sanitarias mundiales vigilan el incremento de casos

El último viernes de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un comunicado donde alerta por el incremento de casos de sarampión y destaca el progreso que había logrado la sociedad a nivel internacional para erradicar la enfermedad contagiosa.

"Las actividades de inmunización realizadas en todo el mundo han permitido reducir en un 88% las muertes por sarampión entre 2000 y 2024. Desde el año 2000, la vacunación ha salvado la vida a casi 59 millones de personas", resaltó la OPS.

Sin embargo, también alertó: "Se calcula que esta enfermedad se cobró en 2024 unas 95.000 víctimas mortales, en su mayoría niños menores de 5 años. Aunque esta cifra figura entre las más bajas desde 2000, no deja de ser inaceptable que ocurran muertes por una enfermedad que puede prevenirse mediante una vacuna muy eficaz y barata".

Además, el dato que destaca la OPS hace referencia a la cantidad de contagios que no necesariamente terminaron en casos fatales. "Se calcula que en 2024 hubo 11 millones de infecciones, casi 800.000 más que en 2019, antes de la pandemia", indica el comunicado.

"El sarampión ha resurgido en los últimos años, incluso en países de ingresos altos que ya lo habían eliminado, porque las tasas de inmunización han caído por debajo del umbral del 95%. Incluso en los países con una cobertura nacional elevada, si la vacunación es insuficiente en determinadas localidades, la población queda expuesta al virus y pueden producirse brotes y una transmisión sostenida", destaca la OPS.

sarampion.webp El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.

Cuáles son los síntomas del sarampión

Ante la sospecha de exposición o la aparición de síntomas, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, instruyó a la población sobre cómo proceder:

Síntomas típicos: los signos a observar son fiebre alta , manchas rojas en la piel (exantema), conjuntivitis , secreción nasal y tos .

los signos a observar son , (exantema), , y . Riesgo en niños: se advierte que los menores de 5 años pueden desarrollar complicaciones graves como neumonía o meningoencefalitis .

se advierte que los pueden desarrollar complicaciones graves como o . Consulta inmediata: la indicación principal es no demorar la consulta. “Las personas con síntomas deben concurrir a su centro de salud más cercano usando barbijo para recibir diagnóstico”, explicó la especialista.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, hisopado nasofaríngeo y orina. La vacunación es la principal herramienta de prevención, las inoculaciones del Calendario Nacional son gratuitas y están disponibles en el Vacunatorio Central, los centros de salud y hospitales de la provincia: