El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

¿Buscás un destino diferente para escaparte este verano? Quintero , un encantador balneario chileno en la región de Valparaíso, está llamando a los viajeros argentinos con sus playas doradas, historia vibrante y experiencias únicas para todas las edades. A poco más de 1.000 km de Mendoza, este rincón del Pacífico combina naturaleza, cultura y actividades al aire libre que lo convierten en un destino ideal para una escapada inolvidable.

Una de las mejores formas de comenzar tu aventura en Quintero es con el City Tour Patrimonial, un recorrido guiado por las construcciones antiguas de la ciudad que destacan influencias europeas y el estilo costero tradicional. Desde la Casa Winter hasta la Casa de Piedra y Casa Portales, este paseo a pie te sumerge en el pasado fascinante de la comuna. La actividad es apta para todo público, disponible en español e inglés, y perfecta para días soleados de verano.

Para quienes aman la naturaleza, Quintero ofrece una Ruta de Playas que recorre a pie algunas de las más emblemáticas como El Durazno, El Caleuche y Los Enamorados, ideales para tomar sol o nadar en aguas del Pacífico. Además, el Humedal de Mantagua es una joya ecológica: un espacio donde se puede aprender sobre los ecosistemas costeros y observar aves en su hábitat natural, todo acompañado por guías expertos.

¿Te gustan las historias con dejo de misterio? La Ruta Literaria “Francisca, yo te amo” recorre escenarios que inspiraron al autor José Luis Rosasco, evocando un romance veraniego inolvidable entre escenas costeras y extractos literarios. Para los más aventureros, el tour nocturno Quintero Misterioso te lleva de noche por el Parque Municipal, escuchando relatos intrigantes mientras explorás con linterna.

Kayak en la Bahía y Más Experiencias Activas

Si preferís actividades deportivas, el Kayak Tour te permite recorrer la bahía desde el mar: remar entre vistas panorámicas, pasar cerca de restos de embarcaciones sumergidas y descubrir el lugar donde yace el Cristo Sumergido, con fauna marina visible a tu alrededor. Es una experiencia diferente para disfrutar en familia o con amigos bajo el sol veraniego.

Quintero, Chile (4) Quintero, Chile Gentileza

Playas, Surf y Naturaleza Costera

Quintero no es sólo historia, también es naturaleza pura. Sus playas, como Ritoque y Loncura, son perfectas para surfear, nadar o simplemente relajarse con el sonido del mar. Además, Quintero cuenta con rincones ideales para caminatas por dunas, picnics al atardecer y encuentros con la fauna local.

Gastronomía Local y Más Allá

Después de un día explorando, nada mejor que probar la gastronomía local: restaurantes frente al mar, cafeterías con vista panorámica y mariscos frescos son parte de la experiencia costera en Quintero. Y si querés complementar tu viaje, podés planear una escapada de un día a ciudades cercanas como Valparaíso o Viña del Mar, que ofrecen arte, historia y vida nocturna vibrante

Quintero es ese destino que reúne descanso, aventura y cultura en un solo lugar. Perfecto para que los mendocinos lo elijan como su próxima parada veraniega en Chile. ¿Listos para ponerlo en tu lista de viajes?