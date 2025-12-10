10 de diciembre de 2025
{}
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 10 de diciembre 2025

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 10 de diciembre.

Paso Pehuenche, al sur de la provincia de Mendoza.

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este miércoles 10 de diciembre, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Desde la Coordinación Argentina del Paso Internacional Pehuenche informaron que el tránsito internacional en ambos sentidos "se encuentra cerrado, a pedido de la Coordinación Chilena, debido a trabajos operativos impostergables que debe realizar Vialidad de ese país en la Ruta Internacional 115 (Ch), corredor que vincula a la Ruta Nacional 145 (Arg)".

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

