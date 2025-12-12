Nueva conducción en la UCR: quién es Leonel Chiarella, el presidente más joven de la historia

E l intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina , Leonel Chiarella, fue elegido hoy presidente del Comité Nacional del partido , un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau , y afirmó que buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo” del centenario partido.

Chiarella, de 36 años, sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR. La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan ”, añadió.

“Gobernamos y lo hacemos con mucho coraje porque llevamos adelante una lucha contra el narcotráfico”, insistió el dirigente santafesino.

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativoas de la UCR y anticipó que “ hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

También sostuvo que “hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica sino con el sentido común: no es idelógico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

La elección de Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores, dado que ni el experimentado Federico Storani ni ningún dirigente de Radicalismo Auténtico integrará el nuevo Comité Nacional.

Desde ese último sector acusan a la nueva conducción de buscar integrarse al armado de Provincias Unidas, que “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”, según señalaron ante la Agencia Noticias Argentinas.

De ese modo, referentes como Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres apuntan a consolidar el Radicalismo Auténtico y se mantienen fuera del Comité Nacional.

Quién es Leonel Chiarella

Nacido el 18 de diciembre de 1988, comenzó su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde integró la creación del Centro de Estudiantes que luego presidió en 2006. También fue parte de la Juventud Radical, que presidió a los 18. Ya en Rosario, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, integró el consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. Participó además en distintas organizaciones no gubernamentales. En 2015 fue electo concejal, cargo que ejerció hasta 2019.

Durante un encuentro en Panamá en 2025 fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL), que destacó su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión municipal. Venado Tuerto, además, fue certificada como Ciudad Eficiente: la primera de Santa Fe y la quinta del país, a partir de políticas de desarrollo productivo y empleo. Su primera gestión había recibido reconocimientos por el enfoque en seguridad, la pavimentación, la instalación de luminarias LED y programas de apoyo a emprendedores, capacitación en oficios y desarrollo cultural.

Este viernes se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo.