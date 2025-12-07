La Fiesta de la Cerveza arrancó con todo en Godoy Cruz tras la reprogramación por lluvias

Luego de la suspensión por las intensas lluvias en la provincia de Mendoza, la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025arrancó con la presencia de cientos de personas. La espera se transformó en celebración cuando el Hipódromo de Mendoza abrió sus puertas este domingo y el público comenzó a ubicarse en cada rincón para disfrutar de todos los shows.
La tarde arrancó con una diversidad de propuestas musicales
Mientras la tarde avanzaba, el clima festivo creció y Godoy Cruz volvió a convertirse en el epicentro de la cultura, la música y el encuentro comunitario.
El artista que dio inicio a este primer día del festival fue Mambo, quien con su energía y talento mendocino deslumbró a los primeros asistentes. Luego fue el turno de Kratevas, una banda de rock de Mendoza que puso a bailar al público.
Por otra parte, continuaron con el show Sol Lorenzo y Somos Más, dos bandas que pusieron color y brillo al atardecer en el Hipódromo de Mendoza. Ahora, el público espera por Molotov, Cazzu, Dj Mami y La Konga, quienes serán los encargados del broche de oro al primer día de este festival.
La palabra de Diego Costarelli
El intendente Diego Costarelli celebró el inicio de una nueva edición y subrayó el valor identitario que tiene el festival para los mendocinos: "La Fiesta de la Cerveza es un espacio que la gente siente propio. Año tras año trabajamos para que sea más accesible, inclusiva y con servicios que acompañen la experiencia de quienes nos visitan".
Además, destacó su impacto social y cultural: "Este festival forma parte de la identidad de Godoy Cruz. Potencia a nuestros emprendedores, promueve el talento local y muestra la capacidad organizativa del departamento para eventos de esta magnitud".
Stands, música y propuestas para todos los gustos
A medida que los asistentes ingresaban al predio, comenzaron a disfrutar las diversas propuestas distribuidas en todo el espacio. La primera jornada ofreció alternativas para todas las edades:
Más de 30 emprendedores locales con diseño y artesanías.
Foodtrucks con opciones gastronómicas variadas.
Los tradicionales puestos cerveceros, corazón del festival.
La música de las bandas mendocinas ganadoras del concurso Marciano Cantero: Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más, quienes inauguraron la programación artística.
El ambiente reflejó alivio y entusiasmo: el público finalmente pudo disfrutar de una celebración que había quedado en suspenso por el clima.
Servicios para una experiencia segura, accesible y ordenada
Desde el inicio de la jornada, el Municipio dispuso múltiples servicios para garantizar comodidad y seguridad:
Ocho puestos de hidratación con agua potable.
Dos puestos de salud, con atención de emergencias e información sobre ESI y enfermedades vectoriales.
Espacio de Juventudes, con promoción de derechos, juegos y premios.
Puesto de Educación y Capacitación Laboral, con cursos gratuitos.
Simulador de manejo y operativos de Tránsito para fomentar la conducción responsable.
Costarelli remarcó: "Queremos que la gente disfrute, pero también que vuelva a casa de manera segura. Por eso reforzamos controles y acciones preventivas dentro y fuera del predio".
Ambiente, turismo y movilidad sostenible
El festival también incorporó acciones vinculadas al cuidado ambiental y al turismo:
Stand de Ambiente, Energía y Cambio Climático, con información sobre programas ambientales.
20 islas de separación de residuos, gestionadas por una cooperativa de recuperadores.
Información sobre transporte público, para promover la movilidad sostenible.
Espacio de Turismo, con juegos, sorteos, promoción de destinos y la participación de las comunas chilenas de Concon y Puchuncaví.
Cómo continúa la Fiesta Provincial de la Cerveza
La organización logró establecer un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:
La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
La jornada del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).
Un encuentro que fortalece la identidad cultural de Mendoza
La Fiesta Provincial de la Cerveza continúa consolidándose como uno de los eventos más convocantes del oeste argentino. Con una propuesta que integra música, gastronomía, sostenibilidad, turismo y participación comunitaria, Godoy Cruz reafirma su liderazgo en la organización de festivales culturales masivos, incluso después de un inicio atravesado por las lluvias.