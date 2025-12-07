7 de diciembre de 2025
La Fiesta de la Cerveza arrancó con todo en Godoy Cruz tras la reprogramación por lluvias

Tras la reprogramación por lluvias, miles de mendocinos y turistas comenzaron a disfrutar este domingo de una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza 2025.

La Fiesta Provincial de la Cerveza continúa consolidándose como uno de los eventos más convocantes del oeste argentino

Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

La tarde arrancó con una diversidad de propuestas musicales

Mientras la tarde avanzaba, el clima festivo creció y Godoy Cruz volvió a convertirse en el epicentro de la cultura, la música y el encuentro comunitario.

El artista que dio inicio a este primer día del festival fue Mambo, quien con su energía y talento mendocino deslumbró a los primeros asistentes. Luego fue el turno de Kratevas, una banda de rock de Mendoza que puso a bailar al público.

Por otra parte, continuaron con el show Sol Lorenzo y Somos Más, dos bandas que pusieron color y brillo al atardecer en el Hipódromo de Mendoza. Ahora, el público espera por Molotov, Cazzu, Dj Mami y La Konga, quienes serán los encargados del broche de oro al primer día de este festival.

fiesta de la cerveza 2025, godoy cruz
La espera se transformó en celebración cuando el Hipódromo de Mendoza abrió sus puertas este domingo

La palabra de Diego Costarelli

El intendente Diego Costarelli celebró el inicio de una nueva edición y subrayó el valor identitario que tiene el festival para los mendocinos: "La Fiesta de la Cerveza es un espacio que la gente siente propio. Año tras año trabajamos para que sea más accesible, inclusiva y con servicios que acompañen la experiencia de quienes nos visitan".

Además, destacó su impacto social y cultural: "Este festival forma parte de la identidad de Godoy Cruz. Potencia a nuestros emprendedores, promueve el talento local y muestra la capacidad organizativa del departamento para eventos de esta magnitud".

Stands, música y propuestas para todos los gustos

A medida que los asistentes ingresaban al predio, comenzaron a disfrutar las diversas propuestas distribuidas en todo el espacio. La primera jornada ofreció alternativas para todas las edades:

  • Más de 30 emprendedores locales con diseño y artesanías.

  • Foodtrucks con opciones gastronómicas variadas.

  • Los tradicionales puestos cerveceros, corazón del festival.

  • La música de las bandas mendocinas ganadoras del concurso Marciano Cantero: Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más, quienes inauguraron la programación artística.

El ambiente reflejó alivio y entusiasmo: el público finalmente pudo disfrutar de una celebración que había quedado en suspenso por el clima.

fiesta de la cerveza 2025, godoy cruz
El ambiente reflejó alivio y entusiasmo: el público finalmente pudo disfrutar de la celebración

Servicios para una experiencia segura, accesible y ordenada

Desde el inicio de la jornada, el Municipio dispuso múltiples servicios para garantizar comodidad y seguridad:

  • Ocho puestos de hidratación con agua potable.

  • Dos puestos de salud, con atención de emergencias e información sobre ESI y enfermedades vectoriales.

  • Espacio de Juventudes, con promoción de derechos, juegos y premios.

  • Puesto de Educación y Capacitación Laboral, con cursos gratuitos.

  • Simulador de manejo y operativos de Tránsito para fomentar la conducción responsable.

Costarelli remarcó: "Queremos que la gente disfrute, pero también que vuelva a casa de manera segura. Por eso reforzamos controles y acciones preventivas dentro y fuera del predio".

fiesta de la cerveza 2025, godoy cruz
Desde el inicio de la jornada, el Municipio dispuso múltiples servicios para garantizar comodidad y seguridad

Ambiente, turismo y movilidad sostenible

El festival también incorporó acciones vinculadas al cuidado ambiental y al turismo:

  • Stand de Ambiente, Energía y Cambio Climático, con información sobre programas ambientales.

  • 20 islas de separación de residuos, gestionadas por una cooperativa de recuperadores.

  • Información sobre transporte público, para promover la movilidad sostenible.

  • Espacio de Turismo, con juegos, sorteos, promoción de destinos y la participación de las comunas chilenas de Concon y Puchuncaví.

Cómo continúa la Fiesta Provincial de la Cerveza

La organización logró establecer un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:

  • La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
  • La jornada del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).

Un encuentro que fortalece la identidad cultural de Mendoza

La Fiesta Provincial de la Cerveza continúa consolidándose como uno de los eventos más convocantes del oeste argentino. Con una propuesta que integra música, gastronomía, sostenibilidad, turismo y participación comunitaria, Godoy Cruz reafirma su liderazgo en la organización de festivales culturales masivos, incluso después de un inicio atravesado por las lluvias.

