7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
A mediamañana

Este domingo se corre una nueva edición de la Media Maratón del Hospital Malargüe

La prueba vuelve con un fin solidario: recaudar fondos para mejorar espacios destinados a residentes médicos del departamento de Malargüe

Autoridades del Hospital Malargüe en la previa de la Media Maratón (Gentileza).

Autoridades del Hospital Malargüe en la previa de la Media Maratón (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Este domingo, desde las 10, la Media Maratón del Hospital Malargüe, evento solidario que reúne a atletas locales y regionales. Lo recaudado será destinado a mejoras para residentes médicos, en una competencia organizada junto al grupo Malargüe Corre.

La Media Maratón del Hospital Malargüe es una prueba atlética que ya es parte del calendario deportivo del departamento, la región y la provincia. El evento cuenta además con un fuerte acompañamiento de la comunidad, impulsado por el fin solidario que distingue a esta competencia.

Lee además
Ulpiano Suarez junto al autor del libro Daniel Yúdica y el moderador Amadeo Inzirillo.
Relato a corazón abierto

En la antesala de la Maratón Nocturna, la Ciudad celebró la presentación del libro de Daniel Yúdica
Corredores y corredoras la rompieron en la Maratón.
polideportivo

Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación
media maratón carbajal MC
El Team de Malargüe Corre.

El Team de Malargüe Corre.

Fines solidarios de la Media Maratón del Hospital Malargüe

Antes de la competencia, la directora del nosocomio, licenciada Yolanda Carbajal, destacó el trabajo logístico del grupo Malargüe Corre, organización que desde los inicios de la Media Maratón aporta todo su recurso humano a la coordinación del evento, y cuyos integrantes, en muchos casos, también participan como corredores.

Carbajal señaló que todo lo recaudado será administrado por la Cooperadora del Hospital Malargüe y se destinará a “la compra de materiales y la refacción de mobiliario para una casa destinada a residentes médicos”, quienes llegarán próximamente al departamento. Entre ellos habrá profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de universidades de Mendoza, detalló la funcionaria.

Agregó además que el hospital ya recibe residentes de pediatría, clínica médica y cirugía que están realizando su último año de rotación en el Hospital Malargüe y en el Área Sanitaria Departamental, dependencias del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza. El objetivo, explicó, es que conozcan la comunidad y las posibilidades de desarrollo profesional que podrán proyectar al finalizar su formación.

Por su parte, Elcira “Chiqui” Ibarra, líder de Malargüe Corre, informó que el grupo estará encargado de los circuitos de la Media Maratón, que recorrerá distintos barrios de la ciudad. Detalló que, además de la prueba principal, de 21 Kilómetros, habrá un 3K participativo y competencias de 5K y 10K. Todas las categorías largarán desde el Hospital Malargüe, en la intersección de Esquivel Aldao y General Roca, y finalizarán en el mismo punto.

Temas
Seguí leyendo

Maratón Nocturna 2025: guía completa con recorridos, premios y desvíos

Maratón Nocturna en Mendoza: qué calles se cortarán y dónde circular este sábado

La Maratón de Tunuyán agotó cupos y la Municipalidad habilitó 100 lugares extra

Cierre del ciclo 2025 en el CEPI 327 de Santa Rosa: egresados, reconocimientos y mensaje a las familias

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

La Ciudad de Mendoza se enciende por las Fiestas: premios, decoración y un concurso navideño imperdible

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez