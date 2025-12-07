Este domingo se corre una nueva edición de la Media Maratón del Hospital Malargüe

Este domingo, desde las 10, la Media Maratón del Hospital Malargüe , evento solidario que reúne a atletas locales y regionales. Lo recaudado será destinado a mejoras para residentes médicos, en una competencia organizada junto al grupo Malargüe Corre .

La Media Maratón del Hospital Malargüe es una prueba atlética que ya es parte del calendario deportivo del departamento, la región y la provincia . El evento cuenta además con un fuerte acompañamiento de la comunidad, impulsado por el fin solidario que distingue a esta competencia.

Antes de la competencia, la directora del nosocomio, licenciada Yolanda Carbajal , destacó el trabajo logístico del grupo Malargüe Corre, organización que desde los inicios de la Media Maratón aporta todo su recurso humano a la coordinación del evento, y cuyos integrantes, en muchos casos, también participan como corredores .

Carbajal señaló que todo lo recaudado será administrado por la Cooperadora del Hospital Malargüe y se destinará a “la compra de materiales y la refacción de mobiliario para una casa destinada a residentes médicos” , quienes llegarán próximamente al departamento. Entre ellos habrá profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de universidades de Mendoza, detalló la funcionaria.

Agregó además que el hospital ya recibe residentes de pediatría, clínica médica y cirugía que están realizando su último año de rotación en el Hospital Malargüe y en el Área Sanitaria Departamental, dependencias del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza. El objetivo, explicó, es que conozcan la comunidad y las posibilidades de desarrollo profesional que podrán proyectar al finalizar su formación.

Por su parte, Elcira “Chiqui” Ibarra, líder de Malargüe Corre, informó que el grupo estará encargado de los circuitos de la Media Maratón, que recorrerá distintos barrios de la ciudad. Detalló que, además de la prueba principal, de 21 Kilómetros, habrá un 3K participativo y competencias de 5K y 10K. Todas las categorías largarán desde el Hospital Malargüe, en la intersección de Esquivel Aldao y General Roca, y finalizarán en el mismo punto.