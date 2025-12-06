6 de diciembre de 2025
Cierre del ciclo 2025 en el CEPI 327 de Santa Rosa: egresados, reconocimientos y mensaje a las familias

La institución del departamento de Santa Rosa despidió el ciclo con un acto afectivo que celebró el crecimiento de los más pequeños.

El CEPI N° 327 La magia de los duendes en Santa Rosa celebró el cierre del ciclo lectivo 2025 con un emotivo Acto Académico. El evento estuvo marcado por la gratitud y la alegría de ver a los niños y niñas crecer y florecer en un ambiente de aprendizaje y diversión.

Durante el acto, se entregaron diplomas a los egresados de sala de 3 años, CAE (sala de 5 años) y 7° grado. Además, se reconoció la labor de la Señorita Guerrero María del Valle por su apoyo constante al jardín.

Acto Académico en Santa Rosa

La subcoordinadora de Educación, Prof. Eva Fernández, y la Directora Maestra Prof. Rosales Mónica, destacaron la importancia de los niños y niñas en la comunidad educativa. “Ustedes son la razón de cada esfuerzo, la inspiración de cada día y la alegría que ilumina nuestras salas”, expresaron.

El evento concluyó con un mensaje de la Directora, quien recordó que “hoy no decimos adiós, sino ‘hasta pronto”, y pidió un aplauso para los niños y niñas que son “nuestros grandes héroes”.

