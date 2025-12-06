Cierre del ciclo 2025 en el CEPI 327 de Santa Rosa: egresados, reconocimientos y mensaje a las familias

Por Sitio Andino Departamentales







El CEPI N° 327 La magia de los duendes en Santa Rosa celebró el cierre del ciclo lectivo 2025 con un emotivo Acto Académico. El evento estuvo marcado por la gratitud y la alegría de ver a los niños y niñas crecer y florecer en un ambiente de aprendizaje y diversión.

Durante el acto, se entregaron diplomas a los egresados de sala de 3 años, CAE (sala de 5 años) y 7° grado. Además, se reconoció la labor de la Señorita Guerrero María del Valle por su apoyo constante al jardín.

image Acto Académico en Santa Rosa La subcoordinadora de Educación, Prof. Eva Fernández, y la Directora Maestra Prof. Rosales Mónica, destacaron la importancia de los niños y niñas en la comunidad educativa. “Ustedes son la razón de cada esfuerzo, la inspiración de cada día y la alegría que ilumina nuestras salas”, expresaron.

image El evento concluyó con un mensaje de la Directora, quien recordó que “hoy no decimos adiós, sino ‘hasta pronto”, y pidió un aplauso para los niños y niñas que son “nuestros grandes héroes”.