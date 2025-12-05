Guaymallén: Marcos Calvente anunció un plan para ordenar y optimizar el agua en el este

El intendente Marcos Calvente detalló en el V Congreso Internacional del Agua para el Futuro las acciones que impulsa Guaymallén para mejorar la provisión del servicio en el este del departamento. La iniciativa, desarrollada junto a once operadores comunitarios, busca ordenar el sistema, reducir vulnerabilidades y garantizar una prestación más eficiente para miles de vecinos.

El intendente de Guaymallén fue parte del panel Agua y Poblaciones, junto con tres jefes comunales: Gustavo Aguilera (Tupungato), Esteban Allasino (Luján) y Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza). En esa instancia se habló de las necesidades y acciones para mejorar la eficiencia hídrica en cada territorio. El panel de intendentes fue moderado por el titular de Irrigación, Sergio Marinelli.

En este marco, Calvente anunció un proyecto que desarrollará la Municipalidad de Guaymallén para ordenar y mejorar la provisión del servicio de agua potable. Esta medida beneficia a 80.000 vecinos del departamento (unas 18.000 conexiones domiciliarias), que son servidos por operadores comunitarios en la zona este del departamento. “La mitad del territorio está operada por Aysam y tenemos once operadores comunitarios en la zona este del departamento. Venimos trabajando con esos once operadores, los venimos auditando, hemos realizado un diagnóstico muy preciso de cuál es la situación con la provisión de ese servicio. El sistema es deficiente, adolece de inversiones fuertes en infraestructura que no garantizan los reservorios, ni la distribución, ni la contingencia ante eventos inesperados”, dijo Calvente.

Luego, explicó que durante ese trabajo mancomunado con los operadores, que se venía realizando durante el último año y medio, “hemos elaborado el Plan de Criticidad y Contingencia que se sustenta en cuatro dimensiones: abordar el reservorio, la hidromedicion micro y macro, el sistema de distribución y la generación de infraestructura para las contingencias”. A tal efecto el intendente detalló que “vamos a invertir 14 millones de dólares en 4 años, junto a esos once operadores, para llegar a una provisión del servicio homogénea y que contemple estos eventos que pueden poner o poner en riesgo la operatividad del sistema. Así hemos dado un paso inédito: ordenar a esos operadores, establecer un estándar de prestación de servicio y las acciones necesarias para lograr ese objetivo”.

Agua para el futuro (1) Guaymallén: Marcos Calvente anunció un plan para ordenar y optimizar el agua en el este

La estructura de drenajes, tecnología y eficiencia

Luego Calvente recordó que “llevamos 7 años construyendo de manera ininterrumpida la reformulación del sistema de drenajes del departamento. Cuatrocientos kilómetros de impermeabilización de canales primarios, secundarios y terciarios. Hemos dado vuelta la situación en Guaymallén a través de esa inversión. Estas obras tienen mucho que ver con la eficiencia hídrica, porque un alto porcentaje de esos canales impermeabilizados tienen que ver con infraestructura de riego o de uso mixto”.

“Así que venimos realizando una inversión fuerte en mejorar las condiciones del riego, tanto para la zona agrícola del departamento como también para los cultivos que están al este o al noreste, porque Guaymallén es tierra de paso de canales de riego que van hacia el este de la provincia”, agregó.

Agua para el futuro (3) Guaymallén: Marcos Calvente anunció un plan para ordenar y optimizar el agua en el este

Dijo también que si bien se viene trabajando esta dimensión, “queda mucho por hacer, pero hemos cambiado drásticamente la situación: Guaymallén tenía el 20% de su infraestructura hidráulica revestida, ahora estamos en el 90%”. El intendente guaymallino dijo que hay otra dimensión en la zona urbana, que también ha sido intervenida. “Junto con el plan de drenajes urbanos hemos realizado algo poco común: infraestructura para la captación del agua de lluvia. Nuestro sistema de drenajes permite que ese agua de lluvias recargue las napas”.

La otra pata de las acciones de la Municipalidad de Guaymallén es la tecnificación del riego de los espacios verdes, que está avanzando en plazas y paseos. Luego puso en valor el proyecto que la Municipalidad llevará adelante en la remodelación integral del Acceso Este, más precisamente en el Parque del Acceso, que actualmente tiene 7,5 kilómetros de extensión y que históricamente se regó a manto.

“Hemos ido tecnificando ese sistema de riego, pero ahora en el contexto de la intervención integral de la obra del acceso hemos diseñado un sistema que abarca el parque actual y el futuro, porque vamos a duplicar la superficie verde hasta el límite del departamento, es decir, 15 kilómetros de longitud. Hemos diseñado una obra de tecnificación del riego que nos va a permitir regar el doble de la superficie que actualmente se riega con el mismo volumen de agua”.

Agua para el futuro (7) Guaymallén: Marcos Calvente anunció un plan para ordenar y optimizar el agua en el este

La cuestión cultural

Respecto de la eficiencia hídrica en el departamento, Calvente aseguró que se han analizado los consumos de agua y las ineficiencias que presenta cada uno. Respecto del consumo humano, “tenemos dos grandes protagonistas: Aysam, con quien estamos articulando de manera muy cercana para tratar de mitigar los problemas que presenta la infraestructura, y los operadores comunitarios, que han sido abordados por el Plan de Criticidad y Contingencia que es inédito. Con estas intervenciones que mejoran sustantivamente la eficiencia en la operación del sistema”.

Sin embargo, luego explicó que “en el consumo humano lo que más incide es un tema cultural. Tenemos que bajar los litros que consumen las personas. Comparando la incidencia de esa variable frente a las pérdidas que puedan tener los sistemas de operación de agua, pesa mucho más el mal uso que le da la gente al agua potable en Mendoza”.