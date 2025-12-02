Flor Destéfanis firmó la obra de urbanización para Arenas y SUTE, una intervención esperada por generaciones

La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis firmo el acuerdo.

image En qué consiste la obra en Santa Rosa La obra consiste en la construcción de cunetas, cordón, banquina, alcantarillas, puentes peatonales, puentes peatonales de esquinas, puentes vehiculares y estabilizado de calles en la totalidad de los barrios Arenas y SUTE.

La misma incluye las tareas preliminares de: cartel de obra, preparación del terreno, demoliciones, excavaciones, relevamiento y replanteo de líneas, perfiles y niveles. A su vez, limpieza de obra, retiro de escombros y material producto de las excavaciones. De esta manera se garantiza la no inundabilidad del barrio y seguridad vehicular y peatonal de ambos.

image ¿Qué dicen los vecinos de Santa Rosa? Don Ancillai vivió toda su vida en este barrio, recuerda que hace 40 años la plaza donde está ahora parado era solo un montón de arena. “Ahora está hermosa la plaza, pero antes acá no había nada, y esta obra de urbanización me hace muy feliz nos vivíamos inundando” dijo el vecino.

image La palabra de la Intendenta Flor Destéfanis “Es una de las obras más grandes que vamos a llevar adelante en estos tiempos difíciles. Buscando caminos y soluciones logramos el financiamiento. Por primera vez en décadas los vecinos van a vivir como se merecen. Y de a poco vamos a ir logrando las mismas mejoras y avanzas en los barrios que lo necesiten” dijo Destéfanis.