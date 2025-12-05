5 de diciembre de 2025
Convocatoria artística

Fiesta de la Vendimia de Ciudad: cuándo inscribirse, audicionar y ensayar para el evento

La Municipalidad de Mendoza busca integrar intérpretes de distintas disciplinas, con cupos para artistas con discapacidad y ensayos desde enero.

Inscripciones para la Fiesta de la Vendimia de Ciudad.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza anuncia la apertura del concurso público de selección de artistas que formarán parte de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026, celebración que tendrá lugar el viernes 6 de febrero de 2026. La convocatoria apunta a conformar un equipo artístico de hasta 64 intérpretes mayores de 18 años, entre actores, actrices y bailarines. La inscripción será exclusivamente virtual y estará disponible del 15 al 17 de diciembre próximos. Los postulantes deberán seleccionar una de las siguientes categorías:

  • Actores y actrices: se elegirán hasta 10 personas.
  • Bailarines y bailarinas: hasta 50 personas, divididos en:
    • Folclóricos: 10 artistas (con conocimientos en Tango Escenario y técnica de Tango Social).
    • Contemporáneos: 40 artistas.
  • Artistas contemplados por la Ley Provincial 5.041 art. 13: hasta 4 personas con discapacidad, integrables dentro de cualquiera de las categorías anteriores.

Fiesta de la Vendimia en Ciudad: inscripciones, audiciones y ensayos obligatorios

Para validar la inscripción, los aspirantes deberán completar este formulario en línea y presentar DNI, documentación respaldatoria, constancias de participación en fiestas vendimiales -si las hubiera- y los datos correspondientes a su modo de facturación. Aclaración: el formulario abrirá el lunes 15 de diciembre.

Audiciones y proceso de selección para la Vendimia de Capital 2026 Las audiciones presenciales se realizarán el lunes 22 de diciembre, de 19 a 20, en la Nave Cultural. La acreditación será obligatoria y no se permitirá el ingreso fuera del horario establecido. Un jurado por categoría evaluará a todos los postulantes que cumplan con los requisitos formales. Entre los criterios de selección se establece un puntaje mínimo de aprobación de 7. La publicación de resultados se hará al finalizar las audiciones. Las decisiones del jurado de cada categoría serán definitivas e inapelables.

Ensayos obligatorios y presentación final Los artistas seleccionados para darle vida a la Fiesta departamental de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 iniciarán los ensayos el 13 de enero, extendiéndose hasta el 3 de febrero. Los encuentros no superarán las dos horas diarias, y la asistencia será obligatoria, permitiéndose una única inasistencia justificada.

El ensayo general está estipulado para el 5 de febrero, previo a la presentación del viernes 6 de febrero cuando se realice en el Parque Cívico la edición 2026 de la Vendimia departamental. En caso de bajas, la organización podrá convocar a suplentes siguiendo el orden de mérito. Remuneración y condiciones contractuales Cada artista de la Vendimia capitalina percibirá una remuneración total de $500.000, que será abonada tras la presentación de la factura correspondiente. El reglamento también contempla causales de rescisión contractual, entre ellas:

  • Inasistencias injustificadas.
  • Conductas inapropiadas.
  • Incumplimiento de obligaciones vinculadas al proceso de ensayo o presentación.

Modificaciones y situaciones no previstas La Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se reserva el derecho de introducir modificaciones al reglamento y de resolver situaciones no previstas, garantizando la organización y el normal desarrollo del concurso y la fiesta vendimial.

