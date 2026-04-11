La Fiesta Nacional de la Vendimia y más de un siglo de historia: el grato recuerdo del 11 de abril

No es solo una fiesta, es parte de la identidad mendocina. Cada 11 de abril se recuerda el punto de partida de la Fiesta Nacional de la Vendimia , una celebración que nació entre viñedos y hoy, desde hace 113 años , es símbolo de toda una provincia .

El primer antecedente de esta celebración se remonta al 11 de abril de 1913 , cuando Mendoza fue sede del Segundo Congreso de la Industria y el Comercio . Como parte de ese encuentro, se organizó un desfile nocturno de vendimiadores y carrozas alegóricas , una postal que marcó el inicio de una tradición que buscaba poner en valor la producción vitivinícola y el esfuerzo de quienes trabajan la tierra.

Sin embargo, la institucionalización de la fiesta llegó recién el 4 de marzo de1936 . Mediante un decreto impulsado por el gobernador Guillermo Cano y su ministro Frank Romero Day , la provincia oficializó la celebración con el objetivo de destacar la uva, el vino y el paisaje mendocino. Ese mismo año, el 18 de abril , se realizó la primera fiesta oficial con una gran convocatoria popular, que incluyó el Carrusel y la elección de la primera reina vendimial , Delia Larrive Escudero .

A partir de entonces, la Vendimia comenzó a crecer y a consolidarse como una expresión cultural única . Se sumaron tradiciones como la Bendición de los Frutos , los desfiles de la Vía Blanca y los espectáculos artísticos con identidad cuyana. Con el paso de los años, la fiesta incorporó relatos escénicos, innovaciones técnicas en iluminación y sonido, y un despliegue cada vez más ambicioso .

El gran salto se dio en 1963, cuando el Teatro Griego Frank Romero Day se convirtió en el escenario principal del acto central, dotando a la celebración de una impronta monumental. Más adelante, en 1972, la Secretaría de Turismo de la Nación la declaró oficialmente Fiesta Nacional, consolidando su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del país.

Hoy, con más de un siglo de historia, la Vendimia es una manifestación colectiva que combina tradición, arte y turismo. Cada año convoca a miles de personas y celebra el esfuerzo de los trabajadores de la vid, al tiempo que proyecta a Mendoza al mundo como una tierra marcada por su cultura vitivinícola y su identidad.

Con información de la Fiesta Nacional de la Vendimia y Gobierno de Mendoza.