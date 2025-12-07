Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe

Unidad Fiscal Malargüe. Noticiero Andino Malargüe

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que William Letelier, de 31 años, conductor del vehículo que el jueves pasado provocó la muerte de una menor en el sector este de Malargüe, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa, según detalla el comunicado oficial.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 17.48.33 Accidente fatal en Malargüe Sobre la acusación de del Ministerio Público Fiscal La acusación sostiene que Letelier habría causado una muerte y puesto en riesgo la vida de otra persona, actuando con una conducta extremadamente imprudente o temeraria, lo que agrava su situación procesal y podría derivar en una pena considerablemente más alta.

Las autoridades judiciales indicaron además que el imputado, domiciliado en Malargüe, permanece detenido y será trasladado a la Penitenciaría Provincial. También confirmaron que el dosaje de alcohol en sangre arrojó resultado positivo, con 0,14 g/l.

Mientras la investigación avanza bajo la directivas del fiscal Nicolás Muñoz, continúan las expresiones de dolor y los pedidos de justicia en redes sociales por la muerte de Selena Quiroga Benteo, la adolescente de 13 años que falleció en el acto tras ser embestida por el vehículo conducido por Letelier, y las secuelas graves en el hermano de 10 años que fue derivado al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.