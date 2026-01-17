Chile: por qué Maitencillo es uno de los lugares preferidos de los mendocinos para vacacionar.

Maitencillo no es solo una playa; es un estilo de vida que combina el rugido del Pacífico con una infraestructura que sabe de descanso. Ubicado en la comuna de Puchuncaví (Valparaíso) , este balneario de Chile ha logrado posicionarse históricamente como uno de los destinos predilectos para los turistas de la provincia de Mendoza .

Las playas de Maitencillo combinan una mezcla magnética de olas para el surf, gastronomía de primer nivel y una extensa costanera que invita a caminar sin prisa.

Para quienes cruzan a Chile desde la provincia de Mendoza, la temporada 2026 llegó con una noticia que transforma la experiencia de llegada.

Maitencillo, uno de los destinos elegidos por mendocinos que vacacionan en Chile.

A mediados de diciembre de 2025, se inauguró el nuevo Bypass de Puchuncaví, una obra vial de siete kilómetros que conecta de forma directa la Ruta 5 Norte con el acceso sur a Maitencillo .

Esta infraestructura de alto estándar permite evitar los históricos "tacos" (embotellamientos) de la ruta costera tradicional. Lo que antes demandaba 15 minutos de maniobras entre cruces urbanos y tránsito lento, hoy se resuelve en apenas 3 minutos de vía expresa. Un cambio sustancial para quienes buscan llegar y zambullirse directo en las vacaciones.

ruta a maitencillo 2 chile Nuevo bypass de Puchuncaví (Maitencillo).

Maitencillo, un mapa de opciones: del surf al relax

La geografía de Maitencillo es tan diversa como sus visitantes. Estratégicamente ubicado entre Concón y Zapallar, el balneario se divide en sectores con personalidades marcadas:

Playa El Abanico: es el epicentro de la acción. Ideal para los amantes del surf, el bodyboard y el stand up paddle. Aquí la vibra es joven y activa.

Playa Aguas Blancas: hacia el sector sur, ofrece un entorno más silvestre y olas imponentes, ideal para quienes buscan mayor amplitud y menor densidad urbana.

Gastronomía y paseo: la zona del Abanico y el sector norte concentran una oferta culinaria envidiable. Desde cervezas artesanales y hamburguesas de autor hasta restaurantes de mar con vistas panorámicas que invitan a almuerzos de sobremesa larga.

Explorando los alrededores

Maitencillo funciona también como una base perfecta para recorrer el litoral. A pocos minutos se encuentra la mística y bohemia Caleta de Horcón, famosa por sus artesanías. En dirección opuesta aparece la elegancia de Cachagua, con sus aguas calmas, o los serenos Bosques de Puchuncaví, un respiro verde para quienes prefieren el trekking y el picnic.

Un dato clave es que la oferta de alojamiento es variada. Mientras que grupos familiares y de amigos suelen optar por el alquiler de cabañas y departamentos, quienes buscan una experiencia premium cuentan con exclusivos hoteles boutique en el sector norte.

maitencillo playa

Guía de supervivencia para el viajero

Si está planeando su próxima escapada a Maitencillo, es necesario tener en cuenta estos consejos esenciales:

Temperatura del agua: helada durante todo el año (característica del litoral central).

helada durante todo el año (característica del litoral central). Clima: el viento suele levantarse por la tarde. Se recomienda aprovechar el mar por la mañana.

el viento suele levantarse por la tarde. Se recomienda aprovechar el mar por la mañana. Indumentaria: imprescindible una campera ligera o abrigo para la noche, ya que la temperatura desciende al ponerse el sol.

imprescindible una campera ligera o abrigo para la noche, ya que la temperatura desciende al ponerse el sol. Tránsito: aunque el bypass ayuda, en temporada alta siempre es prudente salir temprano.

Maitencillo reafirma este verano 2026 su estatus de "segundo hogar" para los mendocinos, ahora más cerca que nunca gracias a la modernización de sus rutas.