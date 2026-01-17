Calor y tormentas en algunas zonas: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado 17 de enero

Sigue el calor y se esperan tormentas este sábado en Mendoza. Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este sábado 17 de enero se presentará caluroso, con nubosidad variable y una máxima promedio de 33°C en el llano. Durante gran parte del día el tiempo será estable, aunque hacia la tarde y la noche se espera inestabilidad, con tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

En alta montaña, el panorama será de nubosidad variable y algo ventoso, aunque sin fenómenos significativos durante la mayor parte de la jornada.

Tormentas en Mendoza este sábado 17 de enero: a qué zonas afectará Según el informe oficial, durante el día predominará una brisa leve del este hacia el oeste, entre las 12 y las 21, afectando principalmente la zona Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza. Sin embargo, cerca de la medianoche comenzará a sentirse la rotación del viento al sur, primero en la zona Sur y luego, entre las 2 y las 3 del domingo, alcanzará el Valle de Uco, el Este y el Gran Mendoza.

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 14 se espera el inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, que rápidamente se extenderá al Valle de Uco. Más tarde, entre las 21 y las 22, la inestabilidad avanzará hacia el Gran Mendoza y la zona Este, con tormentas y precipitaciones.

En este contexto, no se descarta la caída de granizo, especialmente en la zona Este, y la inestabilidad podría prolongarse durante la madrugada del domingo. En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 33°C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Domingo 18 de enero: jornada mayormente nublada , con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur , asociados al ingreso de un frente frío durante la madrugada . Se mantendrá la inestabilidad hacia la noche , con precipitaciones en cordillera y posibles lluvias débiles en el Este y el Gran Mendoza . Máxima: 26°C | Mínima: 16–21°C (según zona).

jornada , con y , asociados al ingreso de un . Se mantendrá la , con y posibles lluvias débiles en el y el . (según zona). Lunes 19 de enero: día caluroso y algo nublado , con vientos moderados del noreste y parcialmente nublado en cordillera . Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.

día , con y . Martes 20 de enero: continuará el calor , con nubosidad variable y tormentas aisladas . Vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera . Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.

continuará el , con y . Vientos moderados del noreste y . Miércoles 21 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura, vientos del sector sur y tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C.