17 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Calor y tormentas en algunas zonas: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado 17 de enero

Continuarán las altas temperaturas, aunque habrá inestabilidad en varios departamentos. No se descarta la caída de granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Sigue el calor y se esperan tormentas este sábado en Mendoza.

Sigue el calor y se esperan tormentas este sábado en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este sábado 17 de enero se presentará caluroso, con nubosidad variable y una máxima promedio de 33°C en el llano. Durante gran parte del día el tiempo será estable, aunque hacia la tarde y la noche se espera inestabilidad, con tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

En alta montaña, el panorama será de nubosidad variable y algo ventoso, aunque sin fenómenos significativos durante la mayor parte de la jornada.

Lee además
Se espera una jornada calurosa en toda la provincia de Mendoza. Conocé el tiempo extendido.
El clima

¡Sofocante! El pronóstico de este viernes en Mendoza anticipa una jornada muy calurosa
Conocé el pronóstico del tiempo para este jueves en toda la provincia.
El clima

Baja la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Tormentas en Mendoza este sábado 17 de enero: a qué zonas afectará

Según el informe oficial, durante el día predominará una brisa leve del este hacia el oeste, entre las 12 y las 21, afectando principalmente la zona Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza. Sin embargo, cerca de la medianoche comenzará a sentirse la rotación del viento al sur, primero en la zona Sur y luego, entre las 2 y las 3 del domingo, alcanzará el Valle de Uco, el Este y el Gran Mendoza.

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 14 se espera el inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, que rápidamente se extenderá al Valle de Uco. Más tarde, entre las 21 y las 22, la inestabilidad avanzará hacia el Gran Mendoza y la zona Este, con tormentas y precipitaciones.

En este contexto, no se descarta la caída de granizo, especialmente en la zona Este, y la inestabilidad podría prolongarse durante la madrugada del domingo.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 33°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Domingo 18 de enero: jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, asociados al ingreso de un frente frío durante la madrugada. Se mantendrá la inestabilidad hacia la noche, con precipitaciones en cordillera y posibles lluvias débiles en el Este y el Gran Mendoza. Máxima: 26°C | Mínima: 16–21°C (según zona).
  • Lunes 19 de enero: día caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y parcialmente nublado en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.
  • Martes 20 de enero: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.
  • Miércoles 21 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura, vientos del sector sur y tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C.
Temas
Seguí leyendo

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero en Mendoza

Para este domingo se espera una jornada muy calurosa y tormentas en distintos puntos de la provincia

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este sábado: calor, tormentas aisladas y posible granizo

Sube la temperatura y ceden las tormentas, el pronóstico para este viernes en Mendoza

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Mendoza bajo la lluvia: reportan daños en una vivienda, cableado y una ruta anegada

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso a Chile permanece abierto este sábado.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 17 de enero

Las Más Leídas

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel.
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri 
Se tiraron con de todo

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri

La Policía encabezó varios operativos en el Gran Mendoza. video
Patrullajes en el territorio

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos
Prestá atención

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos

Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba.
Boletín Oficial

Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba