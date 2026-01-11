Para este domingo se espera una jornada muy calurosa y tormentas en distintos puntos de la provincia

Domingo muy caluroso, el pronóstico del tiempo este domingo 11 de enero en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Se aguardan vientos moderados del noreste y posible viento zonda leve y localizado en el sur de Malargüe durante la tarde. La temperatura máxima rondará los 34ºC, mientras que la mínima se estima en 21ºC.

Por su parte en Alta Montaña este domingo se mostrará con condiciones muy buenas, con cielo despejado a partir de las 10.00 horas Hacia la tarde se espera nubosidad variable, sin fenómenos relevantes durante la jornada.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Lunes 12: Caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas , vientos moderados del sector sur. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C

Caluroso, con nubosidad variable y , vientos moderados del sector sur. Martes 13: Jornada inestable , con descenso de la temperatura , vientos algo fuertes del sector sur e ingreso de un frente frío . Precipitaciones en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C

Jornada , con , vientos algo fuertes del sector sur e . Precipitaciones en cordillera. Miércoles 14: Caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche , vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Caluroso y algo nublado, con , vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera. Jueves 15: Parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 31°C | Mínima: 22°C