Para este domingo se espera una jornada muy calurosa y tormentas en distintos puntos de la provincia

El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza indica para este domingo 11 de enero una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacía la noche según indica la Dirección de Contingencias Climáticas.
11 de enero de 2026
Mendoza tendrá un domingo muy caluroso, con tormentas aisladas por la noche y posible zonda en el Sur. Así seguirá el tiempo durante la semana.
Se aguardan vientos moderados del noreste y posible viento zonda leve y localizado en el sur de Malargüe durante la tarde. La temperatura máxima rondará los 34ºC, mientras que la mínima se estima en 21ºC.
Por su parte en Alta Montaña este domingo se mostrará con condiciones muy buenas, con cielo despejado a partir de las 10.00 horas Hacia la tarde se espera nubosidad variable, sin fenómenos relevantes durante la jornada.