16 de enero de 2026
Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba

El Gobierno de Mendoza, además, asignó fondos para afrontar gastos pendientes correspondientes al medio público que abrió en 2014.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza extinguió el Fideicomiso del Canal Acequia, medio público provincial creado en 2014 que dejó de funcionar en 2024, y asignó unos $135 millones para afrontar gastos pendientes, de acuerdo con el decreto 3032 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

De esta manera, se oficializa el acuerdo rescisorio del referido fideicomiso, con fecha del 18 de diciembre pasado y con efectos a partir del 1 de enero de este año. Esto implica la finalización de los contratos de trabajo que se encontraran vigentes y la cancelación íntegra de los créditos que integran la liquidación final.

A su vez, el Gobierno otorgó un aporte de 135.000.000 para enfrentar desembolsos pendientes hasta el 31 de diciembre, "necesarios para concluir el proceso de liquidación del fideicomiso".

La Provincia de Mendoza actuó como fiduciante, beneficiaria y fideicomisaria, y Mendoza Fiduciaria S.A. intervino como fiduciaria, representada por su presidente, Nicolás Egües.

El decreto, que lleva la firma de la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, señaló que ese gasto será atendido por Tesorería General de la Provincia con presupuesto vigente del 2025.

Qué pasó con el canal Acequia

El canal Acequia nació en durante la gestión del entonces gobernador Francisco "Paco" Pérez y funcionaba en el espacio Julio Le Parc, en Guaymallén. Pero en el año 2024, el Gobierno de Cornejo presentó en la Legislatura un proyecto de plan fiscal y luego avanzó en el despido de los trabajadores de ese medio público para desprenderse del mismo, en sintonía con la política de austeridad del presidente Javier Milei.

En ese entonces, los casi 30 empleados fueron notificados de los despidos. El objetivo de la Provincia fue ahorrar unos $30 millones mensuales, lo que demandaba su funcionamiento.

