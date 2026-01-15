Cuánto invertirá el Gobierno de Mendoza en vigilar edificios de Cultura, museos y teatros.

El Gobierno de Mendoza invertirá más de $2.000 millones para contratar el servicio de vigilancia y videovigilancia para distintos edificios dependientes de la Subsecretaría de Cultura para garantizar la seguridad de espacios culturales, museos y teatros y resguardar los bienes que allí se encuentran.

Así consta en el llamado a licitación que fue autorizado mediante el decreto 2940, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Entre las dependencias incluidas se encuentran: la sede central de la Subsecretaría de Cultura , la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos , el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), la Biblioteca Pública General San Martín , el Memorial de la Bandera , el Espacio Cultural Julio Le Parc , el Teatro Independencia , el Teatro Griego Frank Romero Day , el Museo Juan Cornelio Moyano , entre otros.

La inversión destinada será de $2.117.606.400 . A la empresa adjudicataria se le realizará un contrato por seis meses, con opción de prórroga por el mismo periodo, según consta en la norma, y deberá brindar un servicio de seguridad y vigilancia integral , con personal especializado , calificado y debidamente habilitado.

Dicho presupuesto fue calculada con el esquema "hora/hombre", de acuerdo con el llamado, se licitarán 116.352 horas con un valor de referencia (no de salario) de $18.200 cada una.

Detalles de la contratación que realizará el Gobierno de Mendoza

Entre las tareas previstas se incluye el control de accesos a los edificios, con registro de ingresos, egresos y permanencia de personal, visitantes, proveedores y público en general. La empresa contratada deberá instalar y proveer de un sistema digital de cámaras, conforme a la cantidad y especificaciones establecidas, sumado a la colocación de alarmas monitoreadas de manera permanente, las 24 horas del día.

teatro independencia, 200 años de historia Teatro Independencia. Foto: Yemel Fil

Cada vigilador contará con un sistema de comunicación individual y la firma deberá disponer de una central operativa, con capacidad para dar aviso inmediato a los organismos de seguridad de la Provincia, como la policía, defensa civil, bomberos o servicios de ambulancia, ante cualquier eventualidad.

Todas las novedades deberán asentarse en un libro de actas de guardia y cualquier irregularidad deberá ser informada a la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Cultura, señala el pliego de la licitación. Además, el personal de vigilancia deberá realizar rondines permanentes.

Control de accesos: registro y supervisión de ingresos, egresos y permanencia de personal, visitas, proveedores, público y bienes.

registro y supervisión de ingresos, egresos y permanencia de personal, visitas, proveedores, público y bienes. Control de edificios: realización de rondines en todos los sectores, verificación del cierre de accesos fuera del horario de actividad, atención telefónica y custodia de llaves.

realización de rondines en todos los sectores, verificación del cierre de accesos fuera del horario de actividad, atención telefónica y custodia de llaves. Control de seguridad: resguardo permanente de edificios y bienes culturales, artísticos y materiales, mantenimiento del orden, aplicación del derecho de admisión y prevención de robos e intrusiones.

memorial de la bandera, ciudad de mendoza.jfif Memorial de la Bandera.

En el decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, también se designó a los integrantes de las comisiones que intervendrán en el proceso de evaluación de propuestas, conformadas por funcionarios de distintas áreas de la Secretaría de Cultura, a cargo de Diego Gareca.