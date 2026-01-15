Cuánto invertirá el Gobierno de Mendoza en vigilar edificios de Cultura, museos y teatros.

El Gobierno de Mendoza invertirá más de $2.000 millones para contratar el servicio de vigilancia y videovigilancia para distintos edificios dependientes de la Subsecretaría de Cultura para garantizar la seguridad de espacios culturales, museos y teatros y resguardar los bienes que allí se encuentran.
Así consta en el llamado a licitación que fue autorizado mediante el decreto 2940, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Entre las dependencias incluidas se encuentran: la sede central de la Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), la Biblioteca Pública General San Martín, el Memorial de la Bandera, el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia, el Teatro Griego Frank Romero Day, el Museo Juan Cornelio Moyano, entre otros.
La inversión destinada será de $2.117.606.400. A la empresa adjudicataria se le realizará un contrato por seis meses, con opción de prórroga por el mismo periodo, según consta en la norma, y deberá brindar un servicio de seguridad y vigilancia integral, con personal especializado, calificado y debidamente habilitado.
Dicho presupuesto fue calculada con el esquema "hora/hombre", de acuerdo con el llamado, se licitarán 116.352 horas con un valor de referencia (no de salario) de $18.200 cada una.
Detalles de la contratación que realizará el Gobierno de Mendoza
Entre las tareas previstas se incluye el control de accesos a los edificios, con registro de ingresos, egresos y permanencia de personal, visitantes, proveedores y público en general. La empresa contratada deberá instalar y proveer de un sistema digital de cámaras, conforme a la cantidad y especificaciones establecidas, sumado a la colocación de alarmas monitoreadas de manera permanente, las 24 horas del día.
Cada vigilador contará con un sistema de comunicación individual y la firma deberá disponer de una central operativa, con capacidad para dar aviso inmediato a los organismos de seguridad de la Provincia, como la policía, defensa civil, bomberos o servicios de ambulancia, ante cualquier eventualidad.
Todas las novedades deberán asentarse en un libro de actas de guardia y cualquier irregularidad deberá ser informada a la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Cultura, señala el pliego de la licitación. Además, el personal de vigilancia deberá realizar rondines permanentes.
Control de accesos: registro y supervisión de ingresos, egresos y permanencia de personal, visitas, proveedores, público y bienes.
Control de edificios: realización de rondines en todos los sectores, verificación del cierre de accesos fuera del horario de actividad, atención telefónica y custodia de llaves.
Control de seguridad: resguardo permanente de edificios y bienes culturales, artísticos y materiales, mantenimiento del orden, aplicación del derecho de admisión y prevención de robos e intrusiones.
En el decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, también se designó a los integrantes de las comisiones que intervendrán en el proceso de evaluación de propuestas, conformadas por funcionarios de distintas áreas de la Secretaría de Cultura, a cargo de Diego Gareca.