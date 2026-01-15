15 de enero de 2026
La obra del Gobierno de Mendoza y Aysam para reducir riesgos ambientales en el Este

Se trata de la Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira, una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que demandará unos U$S 3.076.296.

La obra del Gobierno de Mendoza y Aysam para reducir riesgos ambientales en el Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza ratificó el convenio para la ejecución de la "Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira”, que demandará unos U$S 3.076.296 del Fondo del Resarcimiento. Estiman que esta obra mejorará el servicio de saneamiento para más de 61.800 personas y reducirá riesgos ambientales.

La medida fue dispuesta mediante el decreto 3178, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que señala que el proyecto fue evaluado y priorizado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial. La ejecución estará a cargo de Aysam, en articulación con el Ejecutivo provincial.

Qué zonas se beneficiarán con esta obra

La intervención implicará ampliar y modernizar la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en Palmira, en el departamento de San Martín, "permitiendo dar respuesta tanto a la demanda actual como al crecimiento futuro del sistema de saneamiento en la zona Este".

Depurador Palmira,obra
Aysam está a cargo de la ejecución de la obra. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Con esta ampliación, estiman, se incrementará significativamente el volumen de tratamiento, incorporando efluentes provenientes de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque, en Maipú. Actualmente, la planta opera al límite de su capacidad, indicó el Gobierno, "lo que permitirá mejorar la calidad del servicio y extender su vida útil hasta el año 2044".

Según los informes técnicos, la obra presenta un avance superior al 70%, y su finalización permitirá beneficiar de manera directa a más de 61.800 personas.

