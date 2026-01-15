La obra del Gobierno de Mendoza y Aysam para reducir riesgos ambientales en el Este

El Gobierno de Mendoza ratificó el convenio para la ejecución de la "Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira”, que demandará unos U$S 3.076.296 del Fondo del Resarcimiento. Estiman que esta obra mejorará el servicio de saneamiento para más de 61.800 personas y reducirá riesgos ambientales.
La medida fue dispuesta mediante el decreto 3178, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que señala que el proyecto fue evaluado y priorizado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial. La ejecución estará a cargo de Aysam, en articulación con el Ejecutivo provincial.
La intervención implicará ampliar y modernizar la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en Palmira, en el departamento de San Martín, "permitiendo dar respuesta tanto a la demanda actual como al crecimiento futuro del sistema de saneamiento en la zona Este".
Con esta ampliación, estiman, se incrementará significativamente el volumen de tratamiento, incorporando efluentes provenientes de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque, en Maipú. Actualmente, la planta opera al límite de su capacidad, indicó el Gobierno, "lo que permitirá mejorar la calidad del servicio y extender su vida útil hasta el año 2044".
Según los informes técnicos, la obra presenta un avance superior al 70%, y su finalización permitirá beneficiar de manera directa a más de 61.800 personas.