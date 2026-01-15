15 de enero de 2026
Diego Santilli llegó a Mendoza y recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía junto a Alfredo Cornejo

El ministro del Interior, Diego Santilli, arribó a la provincia este jueves y fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo.

 Por Florencia Martinez del Rio

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegó a la provincia de Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Esta mañana, recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía en su traza hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y recibió el pedido para que Nación reactive la mejora de RN 40.

El funcionario, que busca asegurarse los respaldos de los gobernadores para aprobar la reforma laboral, arribó a territorio mendocino este jueves por la mañana. Fue recibido por Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la vice Hebe Casado, quienes le mostraron los avances en la extensión del Metrotranvía antes de continuar con las actividades previstas.

"El Gobernador tenía la intención de mostrarle esta obra, que ya está bastante avanzada acá en la estación del aeropuerto, y lógicamente que causa impresión. Él se bajó del avión y vio que iba a llegar un metrotranvía hasta acá y aprovechamos para indicarle que ahí está la Ruta 40, que es la obra que necesitamos que reactive el Gobierno Nacional", declaró Mema sobre uno de los reclamos que hace tiempo le hacen a la Nación.

"Si bien tenemos claro que la paralizó el Gobierno anterior, venimos trabajando para que esto se reactive, así que nos vino bien como puntapié para ese pedido especial que tenemos con él, entre otros que tiene el Gobernador al Ministro del Interior", añadió.

Diego Santilli, Mendoza, Alfredo Cornejo
Recorrieron las obras de ampliación del Metrotranvía en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Respecto a los trabajo de ampliación del Metrotanvía, el funcionario afirmó: "Esta obra va a convertir a la provincia en la segunda ciudad de Latinoamérica en tener un tren al aeropuerto, la primera a São Paulo y después está trabajando Chile en hacer lo mismo en Santiago. Se suma que viene una obra de ampliación de la capacidad del aeropuerto en un 40%. En octubre de este año está previsto que esté terminada, prácticamente al mismo tiempo que la finalización de la extensión de la traza del Metrotranvía".

Mema también indicó que esperan la llegada de nuevas duplas desde San Diego, Estados Unidos: "Las estamos reacondicionando, y con el crecimiento que ha tenido el sistema tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de comprar duplas nuevas, así que eso seguramente va a ser un planteo en adelante".

obras metrotranvía aeropuerto
Así se verá la obra terminada. Foto: Gobierno de Mendoza.

Los pedidos de Alfredo Cornejo a Diego Santilli

El gobernador Alfredo Cornejo le reiterará a Diego Santilli la necesidad de que la Casa Rosada avance en las obras en distintas rutas nacionales: la RN 7, que va hacia Chile, y la RN 40 a San Juan, como también la construcción del puente desde Bardas Blancas, en Malargüe, hasta el límite con Neuquén.

El ministro, por su parte, está de recorrida para alinear posiciones y explorar las condiciones para garantizar los votos en el Congreso para aprobar la reforma laboral. El oficialismo busca asegurarse los respaldos de los gobernadores para ordenar a los legisladores. En este escenario, algunos mandatarios no ven con buenos ojos los artículos vinculados a la reducción de impuestos que provocará una disminución de ingresos por ese tributo y una menor coparticipación para las provincias.

