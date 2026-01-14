El Gobierno Nacional declaró a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

La decisión está alineada con la medida adoptada horas antes por Estados Unidos.

El Gobierno Nacional informó que declaró como organización terrorista extranjera al grupo político islamista Hermandad Musulmana en Egipto, Líbano y Jordania. La decisión está alineada con la medida adoptada horas antes por Estados Unidos .

La medida se basó en "informes oficiales que dan cuenta de actividades ilícitas de alcance transnacional , entre ellas actos de terrorismo , llamados públicos al extremismo violento y vínculos con otras organizaciones terroristas", además de su posible impacto en la República Argentina.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido desde la Casa Rosada, se precisó que la organización panislámica (fundada en Egipto en 1928 y con presencia en distintos países del mundo árabe) fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La resolución fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según se indicó, la decisión se inscribe en "el marco de los compromisos internacionales asumidos por República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento , y en cumplimiento de la normativa nacional vigente".

Con esta medida, "se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar en libertad", señaló el comunicado.

Además, destacaron que la medida permitirá profundizar la cooperación internacional con otros países que ya designaron a esta agrupación como terrorista, entre ellos Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Por último, el texto remarcó que el Presidente mantiene su compromiso de identificar y condenar a las organizaciones terroristas, como ya ocurrió con Hamás y, más recientemente, con el Cartel de los Soles, y afirmó que el Gobierno busca reafirmar el alineamiento de la Argentina con los valores de la civilización occidental, en defensa de los derechos individuales y las instituciones democráticas.

Qué es la Hermandad Musulmana, la organización declarada terrorista por Argentina y Estados Unidos

La Hermandad Musulmana es un movimiento panislámico con casi cien años de trayectoria, fundado en Egipto en 1928. A lo largo de su historia, la organización se expandió a distintos países del mundo árabe y adquirió relevancia como actor político y social, con una agenda orientada a promover la aplicación de la ley islámica en los ámbitos público y político.

hermandad musulmana, organización terrorista, javier milei

Algunos países consideran a la Hermandad Musulmana como el antecedente de diversos grupos terroristas, entre ellos Hamás. En Egipto, el movimiento alcanzó el poder en 2012 a través del Partido Libertad y Justicia, pero su experiencia en el gobierno fue breve: en 2013, el entonces presidente Mohamed Morsi fue derrocado por un golpe de Estado, en un contexto marcado por acusaciones de intentar imponer una agenda islamista impulsada por la organización.

El martes, el gobierno de Estados Unidos declaró terroristas a las filiales de la Hermandad Musulmana en Egipto, Líbano y Jordania, una medida reclamada desde hace años tanto por aliados árabes como por sectores conservadores estadounidenses.

Al anunciar la decisión, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que las designaciones forman parte de "un esfuerzo continuo y sostenido para impedir la violencia y la desestabilización impulsadas por las filiales de la Hermandad Musulmana en cualquier lugar donde operen".