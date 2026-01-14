Tras hablar con Delcy Rodríguez, Trump la elogió y Venezuela anunció un "nuevo momento político"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este miércoles que mantuvo una “larga conversación” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , en un contacto que marca el primer diálogo formal entre ambos gobiernos tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro .

El intercambio se produjo en un contexto de transición política en Caracas , atravesado por un proceso de excarcelaciones de presos políticos que el gobierno interino presenta como una señal de apertura, pero que es cuestionado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición .

Desde el Despacho Oval, Trump calificó la comunicación como “excelente” y aseguró que la relación bilateral atraviesa un momento positivo.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas y creo que todo anda muy bien con Venezuela” , señaló el mandatario, quien describió a Rodríguez como “una persona estupenda” y “fantástica” .

En un mensaje posterior en su red Truth, Trump amplió que durante la charla se abordaron temas estratégicos como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y afirmó que Estados Unidos mantiene acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

“Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera”, escribió el presidente.

Delcy Rodríguez habló de una nueva etapa política en Venezuela

Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina el 5 de enero, dos días después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, confirmó el contacto y señaló que se desarrolló en “un marco de respeto mutuo”.

Según explicó, el diálogo estuvo orientado a una agenda de trabajo bilateral y a la resolución de asuntos pendientes entre ambos gobiernos, en un escenario en el que Washington reconoce tener “máxima influencia” sobre las decisiones del Ejecutivo venezolano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2011557862380871974&partner=&hide_thread=false Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Horas antes, Rodríguez había afirmado que Venezuela “se abre a un nuevo momento político”, con el objetivo de “permitir el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica”.

Excarcelaciones: cifras oficiales y cuestionamientos

El gobierno interino anunció en los últimos días un proceso de liberación de presos políticos, que incluyó este miércoles una nueva tanda de excarcelaciones de periodistas.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 18 de los 24 periodistas detenidos por el chavismo fueron liberados, entre ellos el reconocido activista opositor Roland Carreño.

Rodríguez aseguró que “ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, una cifra que incluye excarcelaciones realizadas desde diciembre y que no fue respaldada con listados oficiales ni pruebas verificables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unidadvenezuela/status/2011512699356635354&partner=&hide_thread=false ACTUALIZACIÓN:



Siendo las 2:55 pm del día 14 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada.



Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus… pic.twitter.com/NnonDirzGa — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 14, 2026

Las organizaciones de derechos humanos mantienen fuertes reparos sobre los números difundidos por el gobierno. Según Foro Penal y el Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPPVE), las verificaciones independientes hablan de entre 70 y 80 liberaciones, mientras que la oposición eleva ese número a alrededor de 100.

Además, distintas ONG advirtieron sobre “dilaciones indebidas y abusos autoritarios” en la implementación del proceso y reclamaron la publicación de listas completas de personas liberadas, una demanda que hasta el momento no fue satisfecha.

Las excarcelaciones, según el gobierno interino, excluyen delitos graves como homicidio o narcotráfico, pero incluyen causas vinculadas al orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia.

Una transición bajo tutela estadounidense

El diálogo entre Trump y Rodríguez se da en medio de una transición política acelerada, con Estados Unidos como actor central tras la caída de Maduro. En ese marco, Trump tiene previsto recibir este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, quien por ahora se mantiene al margen del esquema de transición impulsado desde Washington.

Mientras tanto, el proceso político venezolano avanza entre gestos de apertura, negociaciones internacionales y dudas persistentes sobre el alcance real de los cambios anunciados.