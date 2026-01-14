14 de enero de 2026
Sitio Andino
Luego de la caída de Maduro

Tras hablar con Delcy Rodríguez, Trump la elogió y Venezuela anunció un "nuevo momento político"

El presidente de EEUU confirmó una larga conversación con la mandataria interina venezolana, en medio de un proceso de liberación de presos políticos cuestionado por ONG.

Ambos mandatarios hablaron telefónicamente.

El intercambio se produjo en un contexto de transición política en Caracas, atravesado por un proceso de excarcelaciones de presos políticos que el gobierno interino presenta como una señal de apertura, pero que es cuestionado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.

Donald Trump: “Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”

Desde el Despacho Oval, Trump calificó la comunicación como “excelente” y aseguró que la relación bilateral atraviesa un momento positivo.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas y creo que todo anda muy bien con Venezuela”, señaló el mandatario, quien describió a Rodríguez como “una persona estupenda” y “fantástica”.

Embed

En un mensaje posterior en su red Truth, Trump amplió que durante la charla se abordaron temas estratégicos como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y afirmó que Estados Unidos mantiene acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

“Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera”, escribió el presidente.

Delcy Rodríguez habló de una nueva etapa política en Venezuela

Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina el 5 de enero, dos días después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, confirmó el contacto y señaló que se desarrolló en “un marco de respeto mutuo”.

Según explicó, el diálogo estuvo orientado a una agenda de trabajo bilateral y a la resolución de asuntos pendientes entre ambos gobiernos, en un escenario en el que Washington reconoce tener “máxima influencia” sobre las decisiones del Ejecutivo venezolano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2011557862380871974&partner=&hide_thread=false

Horas antes, Rodríguez había afirmado que Venezuela “se abre a un nuevo momento político”, con el objetivo de “permitir el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica”.

Excarcelaciones: cifras oficiales y cuestionamientos

El gobierno interino anunció en los últimos días un proceso de liberación de presos políticos, que incluyó este miércoles una nueva tanda de excarcelaciones de periodistas.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 18 de los 24 periodistas detenidos por el chavismo fueron liberados, entre ellos el reconocido activista opositor Roland Carreño.

Rodríguez aseguró que “ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, una cifra que incluye excarcelaciones realizadas desde diciembre y que no fue respaldada con listados oficiales ni pruebas verificables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unidadvenezuela/status/2011512699356635354&partner=&hide_thread=false

Las organizaciones de derechos humanos mantienen fuertes reparos sobre los números difundidos por el gobierno. Según Foro Penal y el Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPPVE), las verificaciones independientes hablan de entre 70 y 80 liberaciones, mientras que la oposición eleva ese número a alrededor de 100.

Además, distintas ONG advirtieron sobre “dilaciones indebidas y abusos autoritarios” en la implementación del proceso y reclamaron la publicación de listas completas de personas liberadas, una demanda que hasta el momento no fue satisfecha.

Las excarcelaciones, según el gobierno interino, excluyen delitos graves como homicidio o narcotráfico, pero incluyen causas vinculadas al orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia.

Una transición bajo tutela estadounidense

El diálogo entre Trump y Rodríguez se da en medio de una transición política acelerada, con Estados Unidos como actor central tras la caída de Maduro. En ese marco, Trump tiene previsto recibir este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, quien por ahora se mantiene al margen del esquema de transición impulsado desde Washington.

Mientras tanto, el proceso político venezolano avanza entre gestos de apertura, negociaciones internacionales y dudas persistentes sobre el alcance real de los cambios anunciados.

