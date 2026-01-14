14 de enero de 2026
Sitio Andino
Nuevo régimen

Celulares más baratos: cuánto pueden bajar los precios tras la eliminación de aranceles de importación

El Gobierno eliminó el arancel de importación y apunta a reducir la brecha con el exterior. Caputo y Adorni explicaron el impacto esperado en precios y oferta.

Expectativa por la reducción de aranceles a los celulares.

Por Sitio Andino Economía

La eliminación total del arancel de importación para teléfonos celulares, que comienza a regir este jueves 15 de enero, abre una nueva etapa en el mercado tecnológico argentino, con la expectativa puesta en una baja sostenida de precios y mayor competencia.

Aunque el anuncio oficial se realizó horas antes, el foco ahora está puesto en el impacto real para los consumidores, en un contexto donde la diferencia de precios entre Argentina y países vecinos supera en algunos casos el 100%.

Más oferta y precios competitivos: la expectativa del Gobierno tras la baja de aranceles a celulares

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la medida “permitirá mayor oferta y precios más competitivos”, y la encuadró dentro del proceso de eliminación gradual de impuestos que viene impulsando el Gobierno.

Según detalló, desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción progresiva de aranceles, los precios de los celulares ya bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos.

Primero, el Decreto 333/2025 redujo el arancel del 16% al 8%, y ahora avanzó con su eliminación total. “Es un nuevo paso para facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, sostuvo Caputo.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida y remarcó su impacto directo en el bolsillo. “A partir de ahora, los aranceles de importación de celulares pasan al 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos”, escribió en redes sociales.

Desde el Gobierno sostienen que la eliminación del arancel mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios de mercado y promoverá la inclusión digital, tal como lo establece el decreto publicado en el Boletín Oficial.

telefono movil, iphone, celular.jpg
Expectativa en el oficialismo por la reducci&oacute;n de aranceles a la importaci&oacute;n de celulares.

Expectativa en el oficialismo por la reducción de aranceles a la importación de celulares.

Celulares en Argentina: la brecha de precios con el exterior, en el centro del debate

Uno de los principales objetivos de la medida es achicar la enorme diferencia de precios con mercados vecinos, especialmente en los equipos de alta gama.

Algunos ejemplos recientes muestran la magnitud de esa brecha:

  • iPhone 17 Pro (256 GB)

    Argentina: $2.899.999

    Paraguay: US$1.190 (aprox. $1.695.750)

    Brecha: más de $1,2 millones

  • iPhone 17 Pro Max

    En Paraguay, el modelo de 1TB se consigue a un valor menor que el de 256 GB en Argentina.

  • iPhone 13 (128 GB)

    Argentina: $1.199.999

    Paraguay: US$460 (aprox. $655.500)

    Brecha: $544.499

La expectativa oficial es que, con arancel cero, esa diferencia comience a reducirse de manera progresiva en los próximos meses.

Reducción de aranceles a celulares y el impacto en la industria local

La medida afecta de manera directa a la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, que históricamente estuvo protegida por esquemas arancelarios diferenciales.

Sin embargo, desde el Ejecutivo consideran que la baja de impuestos favorecerá a un universo más amplio de consumidores, al permitir el acceso a tecnología a precios más bajos y con mayor variedad de modelos.

Con la eliminación del arancel ya en vigencia, el mercado ahora mira de cerca cómo y cuándo esa baja impositiva se trasladará efectivamente a los precios finales, una clave para medir el verdadero impacto de la decisión.

Fuente: con información de la Agencia NA

