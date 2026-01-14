Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias

En esta instancia, el incremento que se aplica a todas las escalas del Monotributo es del 14,2%, equivalente a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. Así, por ejemplo, los contribuyentes encuadrados en la categoría A pasarán de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,81.

reforma-en-monotributo-3.png El incremento que se aplica a todas las escalas del Monotributo es del 14,2%. Cómo quedan las escalas del monotributo tras la inflación de diciembre Categoría A: $10.273.463,81

Categoría B: $15.051.819,06

Categoría C: $21.104.402,39

Categoría D: $26.201.314,66

Categoría E: $30.820.391,43

Categoría F: $38.625.038,34

Categoría G: $46.190.767,49

Categoría H: $70.082.543,78

Categoría I: $78.444.665,49

Categoría J: $89.833.078,85

Categoría K: $108.309.385,85 Si bien estos valores son provisorios hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publique de manera oficial las nuevas tablas, las diferencias finales suelen ser mínimas y responden, en general, a ajustes por redondeo, según informó Infobae.

Impuesto a las Ganancias: cuál es el nuevo piso de ingresos Con el mismo criterio de actualización, también se modifica el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Así quedan los nuevos valores:

Trabajador soltero en relación de dependencia: remuneración bruta de $2.998.725, lo que equivale a un neto de $2.488.942

lo que equivale a un Trabajador soltero con 1 hijo: remuneración bruta de $3.244.286, lo que equivale a un neto de $2.692.757

lo que equivale a un Trabajador soltero con 2 hijos: remuneración bruta de $3.489.847, lo que equivale a un neto de $2.896.573

lo que equivale a un Trabajador casado con 2 hijos: remuneración bruta de $3.950.699, lo que equivale a un neto de $3.300.726 Tanto en Monotributo como en Ganancias las actualizaciones buscan acompañar el impacto de la inflación acumulada y evitar que más contribuyentes queden alcanzados solo por efecto nominal.