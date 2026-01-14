Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias

Con el dato de inflación de diciembre —2,8% mensual y 31,5% interanual—, avanzan las actualizaciones tanto del Monotributo como en el piso de ingresos del Impuesto a las Ganancias, en línea con el ajuste semestral previsto por la normativa vigente.
En esta instancia, el incremento que se aplica a todas las escalas del Monotributo es del 14,2%, equivalente a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. Así, por ejemplo, los contribuyentes encuadrados en la categoría A pasarán de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,81.
Si bien estos valores son provisorios hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publique de manera oficial las nuevas tablas, las diferencias finales suelen ser mínimas y responden, en general, a ajustes por redondeo, según informó Infobae.
Con el mismo criterio de actualización, también se modifica el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Así quedan los nuevos valores:
Tanto en Monotributo como en Ganancias las actualizaciones buscan acompañar el impacto de la inflación acumulada y evitar que más contribuyentes queden alcanzados solo por efecto nominal.