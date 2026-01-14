14 de enero de 2026
{}
Ministerio de Economía

Primera licitación en pesos de 2026: Finanzas renueva $9,6 billones en medio de la volatilidad de tasas

El Gobierno busca hoy renovar vencimientos por $9,6 billones mediante una licitación que apunta a extender plazos y reducir el costo financiero.

La Secretaría de Finanzas de la Nación busca fondos para renovar este miércoles vencimientos por $9,6 billones, en un contexto de alta volatilidad de la tasa de interés doméstica. Será la primera licitación en moneda local del 2026, y tendrá lugar luego del pago de $4.200 millones de dólares frente a bonistas privados que realizó el Ejecutivo el pasado viernes.

El vencimiento corresponde a dos LECAPS y la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía diseñó un amplio menú con letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, otros ajustados al dólar e instrumentos a tasa fija. El objetivo es extender los plazos de vencimiento y, además, reducir la tasa de interés.

Otro aspecto que se tendrá en cuenta es la decisión tome el equipo económico, ya que necesita absorber pesos para recuperar parte de lo que el Tesoro Nacional utilizó para comprar los dólares del mega vencimiento. Por otro lado, también necesita volcar pesos al mercado para estabilizar la tasa de interés y monetizar la economía.

Instrumentos a licitar en pesos

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (S27F6-reapertura).
  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (S29Y6-reapertura).
  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6-reapertura).
  • Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027 (nuevo).
  • Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6-reapertura).
  • Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (X29Y6-reapertura).
  • Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6-reapertura).
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27-reapertura).
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28-reapertura).

Instrumentos a licitar en dólares

  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (nueva).
  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2026 (nueva).

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del próximo miércoles 14 de enero, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 16 del mismo mes.

