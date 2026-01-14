Industria automotriz: cómo es el barco de BYD que trae 5.000 autos al país

Cómo es el buque "BYD Explorer No.1": tecnología verde en alta mar El protagonista de esta historia es el "BYD Explorer No.1", el primer barco propio de la automotriz, que tiene previsto amarrar en la terminal de Zárate este lunes. No se trata de un carguero común: es una nave de tipo Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) de casi 200 metros de eslora, diseñada específicamente para transportar hasta 7.000 vehículos. Su llegada desde el puerto de Suape, en Brasil, confirma que la región es el nuevo objetivo comercial de la marca que le disputa el liderazgo global a Tesla.

Lo que distingue a este barco no es solo su tamaño, sino su ingeniería. Fue construido por el astillero CIMC Raffles y cuenta con un sistema de propulsión dual que utiliza Gas Natural Licuado (GNL) además del combustible convencional. Esta característica le permite reducir significativamente las emisiones de carbono durante sus travesías, alineándose con la filosofía de los vehículos eléctricos e híbridos que transporta en sus bodegas.

image A la industria automotriz regional se le suma competencia de China Foto: REUTERS/Anderson Coelho. El impacto para la industria automotriz Aunque el barco trae miles de unidades, no todas quedarían en el mercado argentino. Zárate funciona como un hub logístico clave, y parte de la carga podría ser transbordada a otros destinos o ser parte de una estrategia regional. Sin embargo, la presencia física de BYD con su propia flota logística es una señal de alerta para las fábricas instaladas en el Mercosur.

La llegada del Changzhou no sólo reafirma el compromiso de BYD con Argentina, sino que también se produce en un contexto donde la marca lidera las ventas de vehículos eléctricos desde su llegada oficial al país en 2025, con modelos como el Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro ya disponibles para el público local. image Gran parte de los autos que se importarán se acogerán al régimen de exención del arancel de importación del 35%, una ventaja otorgada a vehículos electrificados siempre que cumplan ciertos requisitos de precio FOB, lo que contribuye a mantener competitivos los precios de venta en Argentina. La competencia china ya no es una promesa, sino una realidad tangible en nuestros puertos con miles de unidades listas para rodar.