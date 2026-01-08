Mendoza refuerza con $200 millones programas para comercios y emprendedores

El Gobierno de Mendoza dispuso una nueva inyección de recursos para f ortalecer el ecosistema emprendedor y comercial de la provincia .

A través del Decreto 2999, firmado el 26 de diciembre de 2025 por la vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo, se aprobaron $200 millones para capitalizar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , destinados específicamente a los programas Mendoza +Comercio y Mendoza +Emprende.

La capitalización apunta a ampliar la disponibilidad de créditos y asistencias para sectores que, según el Ejecutivo, muestran “alto impacto en empleo y dinamización económica”, especialmente en momentos donde el acceso al financiamiento privado es limitado.

Mendoza +Comercio ha sido una de las herramientas con más demanda en los últimos meses, con líneas para ampliación, modernización, digitalización y compra de equipamiento para comercios minoristas y servicios.

Mendoza +Emprende, por su parte, está orientado a proyectos en etapa inicial o de consolidación, con créditos de bajo costo, asistencia técnica y requisitos simplificados.

Según información oficial, en las últimas convocatorias los programas han permitido acompañar a cientos de emprendedores, comercios y pymes con tasas subsidiadas, períodos de gracia y financiamiento destinado tanto a capital de trabajo como a inversión productiva.

Cómo se financiará el aporte

El Decreto 2999 establece que los $200 millones serán cubiertos por la Tesorería General de la Provincia, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 2025.

La decisión se enmarca en las facultades que otorga la Ley 9601, que habilita al Poder Ejecutivo a capitalizar fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria y el propio Fondo para la Transformación. En el expediente tramitado —EX-2025-10050721— constan los avales técnicos y administrativos del Ministerio de Producción y de la Dirección General de Administración, que respaldaron la necesidad de reforzar ambas líneas de financiamiento.

Financiamiento productivo

La medida se suma a otras iniciativas lanzadas por la Provincia y se espera que el refuerzo permita acelerar nuevas convocatorias durante 2026.

Además, el Ministerio de Producción destacó que estas líneas están alineadas con los objetivos de “sostener la actividad económica, fortalecer la formalización y promover inversiones que generen empleo”.

En un contexto nacional de restricciones financieras y caída de ventas en sectores sensibles del comercio y los servicios, el Ejecutivo provincial apuesta a sostener mecanismos de crédito público para apuntalar a pequeños negocios y emprendimientos locales.

El Fondo para la Transformación evaluará los proyectos que ingresen a las próximas convocatorias de Mendoza +Comercio y Mendoza +Emprende, cuyas bases se actualizarán en enero. Se prevé que los créditos incluyan montos ampliados y tasas diferenciales, de acuerdo con el plan anunciado por el Ministerio de Producción.