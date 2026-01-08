8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
financiamiento

Mendoza refuerza con $200 millones programas para comercios y emprendedores

El Gobierno provincial capitalizó al Fondo para la Transformación y el Crecimiento para reforzar Mendoza +Comercio y Mendoza +Emprende en 2026.

Mendoza refuerza con $200 millones programas para comercios y emprendedores

Mendoza refuerza con $200 millones programas para comercios y emprendedores

 Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza dispuso una nueva inyección de recursos para fortalecer el ecosistema emprendedor y comercial de la provincia.

Lee además
mercado de emprendedores godoy cruz: edicion especial por reyes magos
Consumo consciente

Mercado de Emprendedores Godoy Cruz: edición especial por Reyes Magos
Incubadora de empresas en San Rafael.
Economía social

San Rafael fortalece el apoyo a emprendedores con nuevas ferias y proyectos incubados

Apoyo directo a dos programas estratégicos

La capitalización apunta a ampliar la disponibilidad de créditos y asistencias para sectores que, según el Ejecutivo, muestran “alto impacto en empleo y dinamización económica”, especialmente en momentos donde el acceso al financiamiento privado es limitado.

Mendoza +Comercio ha sido una de las herramientas con más demanda en los últimos meses, con líneas para ampliación, modernización, digitalización y compra de equipamiento para comercios minoristas y servicios.

Mendoza +Emprende, por su parte, está orientado a proyectos en etapa inicial o de consolidación, con créditos de bajo costo, asistencia técnica y requisitos simplificados.

Según información oficial, en las últimas convocatorias los programas han permitido acompañar a cientos de emprendedores, comercios y pymes con tasas subsidiadas, períodos de gracia y financiamiento destinado tanto a capital de trabajo como a inversión productiva.

Cómo se financiará el aporte

El Decreto 2999 establece que los $200 millones serán cubiertos por la Tesorería General de la Provincia, con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 2025.

La decisión se enmarca en las facultades que otorga la Ley 9601, que habilita al Poder Ejecutivo a capitalizar fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria y el propio Fondo para la Transformación. En el expediente tramitado —EX-2025-10050721— constan los avales técnicos y administrativos del Ministerio de Producción y de la Dirección General de Administración, que respaldaron la necesidad de reforzar ambas líneas de financiamiento.

Financiamiento productivo

La medida se suma a otras iniciativas lanzadas por la Provincia y se espera que el refuerzo permita acelerar nuevas convocatorias durante 2026.

Además, el Ministerio de Producción destacó que estas líneas están alineadas con los objetivos de “sostener la actividad económica, fortalecer la formalización y promover inversiones que generen empleo”.

En un contexto nacional de restricciones financieras y caída de ventas en sectores sensibles del comercio y los servicios, el Ejecutivo provincial apuesta a sostener mecanismos de crédito público para apuntalar a pequeños negocios y emprendimientos locales.

El Fondo para la Transformación evaluará los proyectos que ingresen a las próximas convocatorias de Mendoza +Comercio y Mendoza +Emprende, cuyas bases se actualizarán en enero. Se prevé que los créditos incluyan montos ampliados y tasas diferenciales, de acuerdo con el plan anunciado por el Ministerio de Producción.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz impulsa empleo y emprendimientos con formación integral

Omar Félix destacó el impacto económico de la nueva costanera de Cañada Seca en San Rafael

El Concejo de San Rafael archivó la destitución de Martín Antolín y el libertario seguirá en su banca

Luis Caputo defendió el préstamo, los activos no repuntaron y el riesgo país subió

El posteo de Javier Milei que destaca la ocupación hotelera en San Rafael

Se incendia la Patagonia, Santilli negocia y Máximo Kirchner exige que no deroguen la Ley de Manejo del Fuego

Fiesta de la Vendimia 2026: cuánto destinará el Gobierno al pago de cachets de los artistas

Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6