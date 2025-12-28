Reconocieron a 12 emprendimientos que fortalecieron sus modelos de negocio en Mendoza

El Gobierno de Mendoza premió a 12 emprendedores que escalaron sus negocios. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Doce empresas jóvenes fueron reconocidas por el Gobierno provincial tras completar "Mendoza Emprende Acelera", un programa del Ministerio de Producción que brinda apoyo estratégico para el escalamiento empresarial, la profesionalización de la gestión y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en la provincia.

Distinguieron a 12 emprendimientos por su crecimiento dentro de Mendoza Emprende Acelera Durante la formación, los emprendedores lograron profesionalizar sus modelos de negocio, incorporando nuevas herramientas de gestión y avanzando en estrategias de expansión, con el acompañamiento de incubadoras y aceleradoras especializadas. Las iniciativas seleccionadas pertenecen a distintos sectores productivos y comparten el objetivo de consolidar su presencia en el mercado, ampliando sus posibilidades de desarrollo.

El programa Mendoza Emprende Acelera está diseñado para acompañar proyectos durante su etapa de aceleración, brindando apoyo estratégico, capacitación técnica y acceso a financiamiento. Este esquema busca fortalecer un ecosistema emprendedor competitivo e innovador, aportando herramientas que favorecen la sustentabilidad empresarial en el mediano y largo plazo.

La iniciativa forma parte de las políticas productivas impulsadas por el Ministerio de Producción, orientadas al crecimiento sostenido del entramado económico local. En ese marco, el programa se integra a otras herramientas destinadas no solo a la puesta en marcha de nuevas unidades de negocio, sino también a su consolidación y expansión.

Desde la Dirección de Emprendedores y Cooperativas explicaron que Mendoza Emprende Acelera permite acceder a aportes no reembolsables (ANR) destinados a procesos de escalamiento e internacionalización, siempre con el respaldo de instituciones especializadas que brindan mentorías y asistencia técnica. El objetivo es que más proyectos locales alcancen nuevos mercados y consoliden su participación en el sector productivo provincial.