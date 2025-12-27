Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario: cómo obtener un descuento

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que hasta el martes 30 de diciembre hay tiempo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025.
La sexta y última cuota vence el martes 30 de diciembre y puede pagarse a través del sitio oficial de ATM o en los puntos habilitados.
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que hasta el martes 30 de diciembre hay tiempo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025.
El boleto correspondiente puede descargarse y pagarse de manera online a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”, disponibles en el sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar.
Desde el organismo provincial detallaron que los inmuebles que no registren deuda al 31 de diciembre de 2024 cuentan con un 10% de descuento.
A ese beneficio se suma:
Otro 10% adicional si el objeto también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.
Un tercer 10% de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si sus obligaciones se encuentran regularizadas al 31 de diciembre de 2024.
La ATM recordó las distintas alternativas habilitadas para abonar el impuesto:
Pago en línea con tarjetas.
Código QR incluido en el boleto, mediante el canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0.
Red Link.
Red Pago Mis Cuentas.
Pago Fácil.
Bolsa de Comercio de Mendoza.
Cuota 6 del Impuesto Inmobiliario 2025: hasta el 30 de diciembre.