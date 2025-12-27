Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario: cómo obtener un descuento

Hasta el 30 de diciembre hay tiempo para pagar el Impuesto Inmobiliario. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El boleto correspondiente puede descargarse y pagarse de manera online a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”, disponibles en el sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar.

Pago de Impuesto Inmobiliario en Mendoza: descuentos por buen cumplimiento Desde el organismo provincial detallaron que los inmuebles que no registren deuda al 31 de diciembre de 2024 cuentan con un 10% de descuento.

A ese beneficio se suma:

Otro 10% adicional si el objeto también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023 .

Un tercer 10% de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si sus obligaciones se encuentran regularizadas al 31 de diciembre de 2024. ATM ATM dio a conocer la fecha límite de pago del Impuesto Inmobiliario. Modalidades de pago del Impuesto Inmobiliario La ATM recordó las distintas alternativas habilitadas para abonar el impuesto: A través del sitio de ATM Pago en línea con tarjetas .

Código QR incluido en el boleto, mediante el canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0. Pago electrónico Red Link .

Red Pago Mis Cuentas. Pago con boleto Pago Fácil .

Bolsa de Comercio de Mendoza. Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario Cuota 6 del Impuesto Inmobiliario 2025: hasta el 30 de diciembre.