27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario: cómo obtener un descuento

La sexta y última cuota vence el martes 30 de diciembre y puede pagarse a través del sitio oficial de ATM o en los puntos habilitados.

Hasta el 30 de diciembre hay tiempo para pagar el Impuesto Inmobiliario.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que hasta el martes 30 de diciembre hay tiempo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025.

El boleto correspondiente puede descargarse y pagarse de manera online a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”, disponibles en el sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar.

Pago de Impuesto Inmobiliario en Mendoza: descuentos por buen cumplimiento

Desde el organismo provincial detallaron que los inmuebles que no registren deuda al 31 de diciembre de 2024 cuentan con un 10% de descuento.

A ese beneficio se suma:

  • Otro 10% adicional si el objeto también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.

  • Un tercer 10% de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si sus obligaciones se encuentran regularizadas al 31 de diciembre de 2024.

ATM
ATM dio a conocer la fecha l&iacute;mite de pago del Impuesto Inmobiliario.

Modalidades de pago del Impuesto Inmobiliario

La ATM recordó las distintas alternativas habilitadas para abonar el impuesto:

A través del sitio de ATM

  • Pago en línea con tarjetas.

  • Código QR incluido en el boleto, mediante el canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0.

Pago electrónico

  • Red Link.

  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto

  • Pago Fácil.

  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario

  • Cuota 6 del Impuesto Inmobiliario 2025: hasta el 30 de diciembre.

