Emprender en Mendoza en tiempos de crisis: las trabas, los actores y los programas de financiamiento

Según la Directora de Emprendedores y Cooperativas de Mendoza , Andrea Nallim , emprender en tiempos de crisis no es una idea descabellada. Si bien aclaró que hay “épocas mejores y peores” para hacerlo, esto no tiene por qué ser un impedimento cuando la idea es buena y puede traducirse en una respuesta a los problemas de una determinada sociedad.

Emprender en tiempos de crisis: ¿es posible?

La licenciada en Administración de Empresas opinó, en diálogo son SITIO ANDINO, remarcó que “el tema de la crisis no es un obstáculo para emprender. Hay muchas oportunidades en momentos como estos”. “Como los emprendedores se caracterizan por buscar oportunidades, el tema de que haya crisis o no, no es un impedimento. Al contrario, las oportunidades de negocio están siempre”, agregó.