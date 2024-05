"Aunque no hay plata, hay más ganas en los emprendedores de hacerla"

¿Cuáles son las barreras para emprender e innovar?

Digo que el peor lugar para innovar es una empresa donde el negocio ya funciona porque no los dejan emprender en parte por la cultura de hacer las cosas de una manera. Cuesta que alguien lo haga de una manera distinta si no es el jefe o uno de los directores.

Se nota más en empresas familiares, donde las decisiones provienen de dos o tres y no de cualquier colaborador. El desafío, entonces, es la cultura que impide la innovación, lo cual no siempre es crear algo nuevo sino destruir algunas cosas.

Otro reto es el miedo a equivocarse. En las organizaciones está mal visto el error. No es normal que suceda en una empresa con 20 años y una previsión del 20%, pero que te equivoques con un producto que no has hecho nunca es lo más normal del mundo.

¿Qué pasa con el espíritu emprendedor en tiempos de crisis? ¿Crece, o se apaga por miedo al fracaso y el costo que conlleva?

Bueno, innovar va de resolver problemas. Los productos más exitosos son los que lo logran con necesidades de mucha gente. Entonces, allí donde se detecta un problema hay una oportunidad. Luego, puede haber gente que todo lo ve negativo, pero Argentina es un país distinto. Alguien me dijo alguna vez que llevan 500 años queriendo acabarlo y ni los propios argentinos lo han hecho.

Argentina saldrá adelante con la capacidad de improvisación y recursos que tiene. Creo que cuando ponemos el hombro en la misma dirección, y creo que ya hay síntomas de eso, dejamos atrás el pasado y aparcamos los egos se va para adelante. Hay oportunidad de emprender e innovar siempre, no pasa por la crisis sino por atreverse. Además, no es verdad de que siempre haga falta dinero, se pueden hacer cosas sin él. Lo difícil es "salir de la caja" porque como humanos queremos certeza, somos muy malos gestionando la incertidumbre. Pero es lo único cierto y debemos manejarnos con eso.

¿Un ejemplo?

Cuando empecé a hacer consultoría, publicaba en las redes talleres de innovación que ni siquiera tenía diseñado ni contaba con material, ni sabía lo que iba a hacer. Y una vez que lo vendía y tenía inscriptas a 14 o 15 personas que ya habían pagado, entonces allí empezaba a armar el producto. Es un ejemplo de cómo crear algo nuevo sin invertir absolutamente nada.

¿Cómo ve al ecosistema emprendedor de Mendoza?

El MIT tiene un programa llamado Innovadores -35 LATAM, que el año pasado tuvo a 2 mendocinos finalistas sobre 35 en total entre a otros de México y Brasil. Son 2 de una población de 2 millones que tiene Mendoza. Estuve buscando en los anales del concurso y no ha sucedido nunca en las 10 ediciones anuales. Eso quiere decir que hay talento aquí.

Además, he descubierto diferentes tipos de emprendedores y empresas con mucha potencia, un gran valor si consideramos que normalmente la innovación está más en las capitales que en las provincias. Es, por comparar, como sucede con Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, ganó un par de Mundiales de fútbol y siempre saca jugadores.

Pedro Mateos b.jpg Mateos junto al vicerrector de la Uncuyo, Gabriel Fidel, durante el taller para emprendedores de Mendoza

¿Y qué falta?

Quizá voluntad política, de juntarse lo público y privado con el propósito común de beneficiar a los jóvenes o emprendedores. Dejar de lado intereses particulares, aquí hay un buen ejemplo (el Parque TIC de Godoy Cruz) de lo interesante de fomentar ecosistemas y ganemos todos.

Y por tu experiencia en España y EEUU ¿cómo juega el Estado en esto?. Justamente estamos atravesando un período de ajuste donde faltan incentivos frente a la "motosierra"...

Conozco el slogan "no hay plata". Pero hay muchas más ganas de hacerla que la que hay, es lo importante de emprender. Es difícil dar una receta por el contexto, pero no resulta mal mensaje. En mi país estamos acostumbrados a que nos den todo hecho, y si algo tiene el espíritu emprendedor es que tira para adelante, y se ve cuando alguien dice "esto no se puede" o "no hay dinero". La actitud es entonces "lo voy a hacer con o sin el apoyo del Gobierno". Y los argentinos lo saben.

Además, no sólo está el mercado argentino. Es un mercado "glocal", donde cada vez más emprendedores argentinos están vendiendo lo que hacen a Perú y otros lugares. Hay que pensar en grande, y no dar por hecho que nuestro único mercado es Mendoza.

¿Cómo se gestiona el miedo al fracaso y volver a intentarlo?

Es un tema delicado. Creo que en estos momentos ya estás fracasando si no haces nada. Prefiero equivocarme y aprender del fallo, con los que nos han relacionado mal desde chicos, y es todo lo contrario: errar es decir no es con esto, así, en este momento, aquí o con ésta persona. Pero aprendiste algo que desconocías antes. ¿Cuál es la diferencia entre un exitoso y un fracasado? Para mí, el exitoso es el que lo ha vuelto a intentar. Tenemos que sacarnos ese chip que nos metieron con la educación. Se lo digo a muchos padres: ¿si tu niño empieza a caminar y se cae, lo dejas sentado sin más? Se trata de eso. En definitiva, está bien equivocarse, sobre todo si es pronto, rápido y barato.

Hoy ¿el umbral de tolerancia a no lograr el resultado que se busca es alto o bajo?

Bueno, depende de quién sea. Pero creo que la gente más grande que está al frente de las instituciones se está contagiando del poder de los jóvenes que impulsan las start-ups, a quienes un fallo les resbala y no les importa el contexto, y se dedican a crear cosas distintas incluso en negocios que parecen saturados.

Es un poco la "interpolinización" que tiene la innovación: los viejos aprenden a arriesgar de jóvenes que emprenden algo sin dinero, y por otro lado, éstos pueden aprender de la experiencia en la gestión. Es lo más poderoso de todo de esto, que no es una moda y consiste en jugar en equipo.

En cuanto al futuro, luego de la IA ¿Qué es lo que se viene en materia de innovación?

Sin dudas, la inteligencia artificial generativa ya no es una opción, es una obligación. Tocará todo en forma transversal, y es probablemente el último gran invento del ser humano, que no vino a competir con nosotros sino a hacernos mejores. Se ocupa de lo repetitivo, que nos aburre, y tendremos que empezar a sacar la empatía y el pensamiento crítico, que lo usamos poco, junto con el ejercicio en la toma de decisiones y la creatividad. Será algo abrumador, dentro de poco un tsunami.