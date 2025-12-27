27 de diciembre de 2025
{}
RIGI: cómo queda el mapa de inversiones tras la aprobación del décimo proyecto

El gobierno nacional aprobó una decena de iniciativas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los detalles.

El RIGI fue creado "para impulsar el desarrollo económico del país y atraer inversiones nacionales y extranjeras" -según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, pero los proyectos tienen que estar destinados a rubros específicos, estos son:

  • Energía,
  • Minería,
  • Infraestructura,
  • Tecnología,
  • Forestoindustria,
  • Turismo,
  • Siderurgia,
  • Actividades relacionadas al petróleo y gas.

Ya son ocho las provincias que cuentan con inversiones aprobadas por el RIGI, y el sector privado motoriza el impulso de los proyectos. San Juan, Río Negro y Buenos Aires tienen dos iniciativas habilitadas cada una.

Qué proyectos fueron aprobados por el RIGI

  • Parque Solar El Quemado (YPF Luz), Las Heras, Mendoza. Inversión: $211 millones de dólares.
  • Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Río Negro / Neuquén. Inversión: $2486 millones de dólares.
  • Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro. Inversión: $6878 millones de dólares.
  • Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires. Inversión: $296 millones de dólares.
  • Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar), Olavarría, Buenos Aires. Inversión: $255 millones de dólares.
  • Proyecto Rincón de Litio(Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta. Inversión: $2724 millones de dólares.
  • Proyecto Galán Lithium, Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Inversión: $217 millones de dólares.
  • Nuevo puerto, Timbúes, Santa Fe. Inversión: $277 millones de dólares.
  • Mina Gualcamayo, Jáchal, San Juan. Inversión: $665 millones de dólares.
  • Proyecto Los Azules, Calingasta, San Juan. Inversión: $2.700 millones de dólares.
Si bien la provincia de Mendoza fue la primera en lograr la aprobación de un proyecto bajo el RIGI, con el parque solar El Quemado, el monto de inversión es el menor comparado con las propuestas del sector privado en otras jurisdicciones. Río Negro figura como la provincia con mayor inversión, pero el proyecto de Vaca Muerta Sur es compartido con Neuquén.

Proyecto de mini RIGI

El gobierno nacional también impulsa un proyecto de mini RIGI, también llamado Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que sería incluido en la reforma laboral.

El objetivo es incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; y favorecer la creación de empleo.

Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el país. Están expresamente excluidos del régimen las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio.

El monto de las inversiones productivas efectuadas durante los dos primeros años a partir de la implementación del régimen debe ser igual o superior a las siguientes sumas:

  • Micro empresas: US$150.000
  • Pequeñas empresas: US$600.000
  • Medianas empresas Tramo 1: US$3.500.000
  • Medianas empresas Tramo 2: US$9.000.000
