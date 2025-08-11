Aprobaron el séptimo RIGI a empresas que trabajan en la provincia de Mendoza

Aprobaron el séptimo RIGI a empresas que trabajan en Mendoza

"El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable", informó el funcionario.

El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable. — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 11, 2025 A principios de julio, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) abrió nuevas oficinas en el departamento de Malargüe, donde proyecta inversiones por más de 100 millones de dólares en el área Llancanelo y tiene cuatro áreas más en operación en Mendoza. Mientras que Acindar es una empresa que se dedica al acero con productos para la agronomía, industria y construcción, con puntos de venta y distribución en la provincia.

Parque Eólico Olavarría / PCR - ArcelorMittal Acindar Proyectos aprobados del RIGI Parque Solar El Quemado (inversión por US$211 millones).

Oleoducto Vaca Muerta Sur (inversión por US$2.486 millones).

Planta de licuefacción de GNL (inversión por US$6.878 millones).

Proyecto Río Tinto (inversión por US$2.724 millones).

Planta siderúrgica Sidersa (inversión por US$286 millones).

Galán Litio en el Salar del Hombre Muerto (inversión por US$217 millones).

Parque Eólico Olavarría (inversión por US$ 250 millones).