Aprobaron el séptimo RIGI a empresas que trabajan en la provincia de Mendoza

"El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable", informó el funcionario.
A principios de julio, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) abrió nuevas oficinas en el departamento de Malargüe, donde proyecta inversiones por más de 100 millones de dólares en el área Llancanelo y tiene cuatro áreas más en operación en Mendoza. Mientras que Acindar es una empresa que se dedica al acero con productos para la agronomía, industria y construcción, con puntos de venta y distribución en la provincia.