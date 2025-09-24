La mejor hamburguesa de Argentina es mendocina: cómo es y dónde se puede adquirir

La provincia de Mendoza no se caracteriza solo por sus vinos, sino también por su gastronomía de calidad. Así quedó demostrado el fin de semana pasado cuando un emprendimiento local se subió con su hamburguesa a lo más alto del podio del BurgerPalusa, en Buenos Aires.
El Hipódromo de Palermo albergó a la competencia de hamburgueserías de todo el país, y en representación de Mendoza participó Pretextos, que presentó la "Sweet Bet" y resultó ganadora gracias al voto del jurado.
En la competición federal participaron emprendimientos de San Luis, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Cruz, Chaco y Chubut, mientras que en la internacional estuvieron hamburgueserías de Estados Unidos, Reino Unido, Perú, España, Suiza, México, Uruguay, y Brasil.
Más de cien hamburgueserías de todo el país presentaron sus propuestas gastronómicas, y solo ocho fueron seleccionadas para viajar a la final en Buenos Aires. La galardonada fue Sweet Bet que tiene doble smash de carne, mix de cebollas salteadas, honey mustard, queso cheddar, en pan golden Kalis.
Los ganadores celebraron al estilo de Lionel Messi mostrando el trofeo al amanecer. "Un sueño cumplido gracias a este equipo que dejó todo en la cancha. Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes", publicaron en redes sociales. La hamburguesería tiene locales en Ciudad de Mendoza y en el departamento de San Martín.
