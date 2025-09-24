DATOS OFICIALES

El consumo no repunta: las ventas en supermercados y mayoristas retrocedieron en julio

De acuerdo al INDEC, el consumo retrocedió en supermercados y mayoristas en julio. Qué ocurrió en cada rubro y cuáles fueron los medios de pago más usados

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El consumo interno aún no logra recuperarse y las ventas en los supermercados reflejan esa situación. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en julio las ventas en supermercados cayeron un 2,1% en relación con junio. En paralelo, los autoservicios mayoristas retrocedieron 0,8% en el mismo período.

Evolución de las ventas por rubros

Al observar con más detalle lo ocurrido en julio, los resultados son muy heterogéneos según el rubro, el método de pago o provincia del país. Si bien el Indec no discrimina por categorías en términos reales (ajustados por inflación), sí permite analizar la variación a valores nominales.

En este sentido, los sectores con mayores aumentos nominales fueron:

  • Carnes, con un alza del 60,9%.
  • Alimentos preparados y rotisería, con 45,2%.
  • Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 43,7%.
  • Otros productos, con 44,6%.

Diferencias según el medio de pago

El informe también muestra cómo se distribuyeron las operaciones según la forma de pago. Las tarjetas de crédito lideraron la forma de pago y concentraron el 43,9% del total, con ventas por $902.903 millones. Le siguieron las tarjetas de débito, con 28,5% de participación y un aumento de 27,1%.

image
La tarjeta de crédito lideró el ranking de medios de pago más usados.

El pago en efectivo representó el 15,7% de las operaciones y subió 11,4%, mientras que otros medios de pago —como billeteras virtuales y códigos QR— alcanzaron el 11,9% del total, con un fuerte crecimiento del 66,7%.

Compras presenciales y online

En cuanto al canal de venta, las compras presenciales se mantuvieron como la principal opción: concentró el 96,8% del total, con una facturación de $1,99 billones y un crecimiento interanual del 29,7%. Por su parte, las operaciones online representaron apenas el 3,2% del total, equivalentes a $65.186 millones, aunque con un incremento del 27,9% frente a julio de 2024.

El ticket promedio en julio fue de $30.033, un 40,3% más que el año pasado, mientras que las ventas por metro cuadrado llegaron a $608.930, lo que representa una mejora del 29% interanual.

Autoservicios mayoristas: caída más marcada

El panorama fue más negativo en los autoservicios mayoristas. En julio, las ventas retrocedieron 0,8% respecto de junio y mostraron una caída interanual de 6,3%. En lo que va de 2025, el descenso acumulado alcanza el 6,5%.

La facturación del sector llegó a $317.376 millones, con un incremento nominal del 19,2% frente al mismo mes del año anterior. Entre los rubros que más crecieron se destacaron Carnes, Indumentaria, Panadería y Almacén. En cambio, Electrónicos y artículos para el hogar mostró una baja del 0,4%.

En la distribución por medios de pago, se observó un comportamiento desigual: las operaciones con otros medios (como billeteras y vales) crecieron 84,9% y concentran ya el 31,7% del total. Las realizadas con tarjeta de crédito avanzaron 16,8% y representan el 27,8%. En contraste, las compras en efectivo y con débito cayeron 5,6% y 5,8%, respectivamente.

Balance: consumo con señales mixtas

En conclusión, el desempeño del consumo en julio dejó un escenario dispar. Mientras los supermercados muestran cierta recuperación en el acumulado anual, los autoservicios mayoristas continúan bajo fuerte presión, con una caída del 6,5% en lo que va del año/ Infobae y NA

