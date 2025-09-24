El Gobierno nacional derogó 71 regulaciones al comercio: cuáles y cómo impacta en el mercado

El Gobierno nacional profundiza su política de desregulación y, en esta ocasión, oficializó la derogación de 71 normas que imponían controles y obligaciones al sector comercial. La medida se publicó en el Boletín Oficial y, según el Ministerio de Economía, busca eliminar trabas burocráticas y “simplificar las relaciones de consumo”.
Argumentos oficiales
En un comunicado, la cartera económica explicó que las disposiciones derogadas “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no se utilizaba con fines concretos y regulaban programas ya finalizados”, entre ellos Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas.
La resolución, firmada por la Secretaría de Industria y Comercio, fue presentada como “un paso más en el objetivo de conformar un marco jurídico claro, que elimine trabas burocráticas y permita transparentar el comercio interno”.
El Gobierno derogó la Ley de Góndolas, Ley de Abastecimiento y Precios Justos.
Qué normas quedan sin efecto
En lo concreto, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, que fue eliminada a comienzas de la gestión. 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento. También 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como:
Precios Justos
Mercado en tu Barrio
Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos
Ley de Góndolas
Controles y exigencias cuestionadas
Según el Ministerio de Economía, parte de las normas derogadas imponían requerimientos de información “sin finalidad razonable” y mecanismos de intervención en precios. Entre ellos se incluían disposiciones que regulaban la distribución y producción de gasoil o que fijaban precios máximos durante la pandemia de COVID-19.
El Gobierno argumenta que esas regulaciones ya no tenían vigencia práctica y que su continuidad implicaba “burocracia innecesaria” y un obstáculo para el desarrollo del comercio interno.
Más de 170 normas derogadas desde el inicio de la gestión
Desde la Secretaría de Comercio destacaron que esta medida se suma a las “más de 170 derogaciones” implementadas en la cartera desde el inicio de la actual gestión. El objetivo, remarcaron, es reducir trabas administrativas, favorecer la libre competencia y simplificar las reglas de funcionamiento del mercado interno/ Ámbito Financiero