El Gobierno nacional derogó 71 regulaciones al comercio: cuáles y cómo impacta en el mercado

El Gobierno nacional profundiza su política de desregulación y, en esta ocasión, oficializó la derogación de 71 normas que imponían controles y obligaciones al sector comercial. La medida se publicó en el Boletín Oficial y, según el Ministerio de Economía, busca eliminar trabas burocráticas y “simplificar las relaciones de consumo”.

En un comunicado, la cartera económica explicó que las disposiciones derogadas “habilitaban controles de precios abusivos , exigían información que no se utilizaba con fines concretos y regulaban programas ya finalizados”, entre ellos Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas.

La resolución, firmada por la Secretaría de Industria y Comercio, fue presentada como “un paso más en el objetivo de conformar un marco jurídico claro , que elimine trabas burocráticas y permita transparentar el comercio interno”.

En lo concreto, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento , que fue eliminada a comienzas de la gestión. 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento. También 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como:

Precios Justos

Mercado en tu Barrio

Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos

Ley de Góndolas

Controles y exigencias cuestionadas

Según el Ministerio de Economía, parte de las normas derogadas imponían requerimientos de información “sin finalidad razonable” y mecanismos de intervención en precios. Entre ellos se incluían disposiciones que regulaban la distribución y producción de gasoil o que fijaban precios máximos durante la pandemia de COVID-19.

El Gobierno argumenta que esas regulaciones ya no tenían vigencia práctica y que su continuidad implicaba “burocracia innecesaria” y un obstáculo para el desarrollo del comercio interno.

Más de 170 normas derogadas desde el inicio de la gestión

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que esta medida se suma a las “más de 170 derogaciones” implementadas en la cartera desde el inicio de la actual gestión. El objetivo, remarcaron, es reducir trabas administrativas, favorecer la libre competencia y simplificar las reglas de funcionamiento del mercado interno/ Ámbito Financiero