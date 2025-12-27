27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Mendoza puso en vigencia la ley que regula la coexistencia de cultivos y la producción de semillas

Con el decreto reglamentario ya publicado, la norma busca preservar la integridad genética, dar previsibilidad a los productores y fortalecer al sector semillero provincial.

El Ejecutivo promulgó la norma sancionada días atrás por la Legislatura.

Foto: Imagen generada por IA (Prensa Gobierno de Mendoza)
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno de Mendoza puso en vigencia la ley que regula la coexistencia entre distintos cultivos agrícolas y fortalece la producción de semillas de alta calidad, tras la emisión del decreto reglamentario por parte del Poder Ejecutivo.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Producción, había sido aprobada por la Legislatura provincial el pasado 17 de diciembre y ya se encuentra plenamente habilitada para su aplicación en todo el territorio mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosMza/status/2001373576541405571&partner=&hide_thread=false

Ley de semillas y coexistencia de cultivos: un marco para ordenar y proteger la producción

La ley establece un marco normativo provincial orientado a preservar la integridad genética de las semillas, promover condiciones previsibles para los productores y mejorar la competitividad del sector semillero.

Entre sus objetivos centrales, apunta a garantizar la coexistencia ordenada entre distintos sistemas productivos, evitando contaminaciones genéticas y asegurando calidad, trazabilidad y certificación de las semillas producidas en Mendoza.

Uno de los ejes de la normativa es la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Uso de la Tierra (RUT) para todos los productores que se dediquen a la producción, multiplicación o comercialización de semillas.

Este registro, que estará a cargo de la Dirección de Agricultura, contará con información georreferenciada sobre:

  • Ubicación de los predios

  • Especie y variedad cultivada

  • Fechas de siembra

Estos datos permitirán identificar zonas de riesgo, planificar cultivos y evitar interferencias entre parcelas.

La autoridad de aplicación será el ISCAMEN, que tendrá a su cargo los controles y la fiscalización del cumplimiento de la ley.

Embed - Ministerio de Producción on Instagram: "El Ministerio de Producción impulsa un proyecto de ley que regula la coexistencia ordenada de cultivos agrícolas La iniciativa, presentada hoy ante la Legislatura Provincial, busca garantizar la calidad genética de las semillas, prevenir la contaminación genética y fortalecer la producción de semillas de alta calidad, otorgando seguridad jurídica y previsibilidad a los productores mendocinos. Este proyecto representa un paso estratégico para modernizar el marco normativo del agro, promover la inversión privada y consolidar una producción sustentable y tecnificada en toda la provincia. #ProducciónMza #RodolfoVargasArizu #AgriculturaMendoza #LeySemillas"
View this post on Instagram

La normativa también prevé la implementación de protocolos de aislamiento y medidas complementarias para reducir el riesgo de polinización cruzada, entre ellas:

  • Barreras físicas

  • Cortinas vegetales

  • Desfases temporales de siembra

Además, contempla un régimen de sanciones, que incluye multas económicas e inhabilitaciones temporales ante incumplimientos, y promueve la coordinación interjurisdiccional con otras provincias, especialmente en zonas limítrofes.

Mendoza, apuntalada como polo semillero

Durante la presentación del proyecto en la Legislatura, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que Mendoza reúne condiciones clave para la producción de semillas híbridas de exportación, al contar con una fuerte cultura hortícola y un estatus sanitario destacado.

Según remarcó el funcionario, la ley brinda seguridad jurídica tanto a empresas como a productores y permitirá expandir una actividad que ya tiene presencia exportadora, posicionando a la provincia en un nivel comparable con regiones como Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia.

La norma también se armoniza con la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, y busca ordenar el uso del suelo, resguardar la identidad varietal y fomentar nuevas inversiones en el sector semillero mendocino.

