27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este sábado.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de diciembre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de diciembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025
Los aeropuerto emiten más pasajeros que los que reciben y crece el deficit por turismo
Balance 2025

Por qué el turismo argentino no despega: atraso del dólar, déficit y falta de inversión

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.510;
  • Para la venta a $1.530.
26 - DICIEMBRE - 2025 - DÓLAR

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.485,06 para la compra;
  • A $1.486,84 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.490,18 para la compra;
  • A $1.547,39 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.655 para la compra;
  • En $1.755 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $624 para la compra;
  • A $1603,38 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025

Del dogma al pragmatismo: Javier Milei recalibra el dólar para el 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El Ejecutivo promulgó la norma sancionada días atrás por la Legislatura.
Qué establece la norma

Mendoza puso en vigencia la ley que regula la coexistencia de cultivos y la producción de semillas

Las Más Leídas

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos
Cómo está hoy el predio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026