26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ajuste educativo

Recortes históricos en educación y ciencia con el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 consolida un ajuste profundo en educación, universidades y ciencia, con recortes históricos, cambios legales y un giro en el rol del Estado.

Las marchas universitarias en defensa de la Educación Pública

Las marchas universitarias en defensa de la Educación Pública

Foto: Crisitan Lozano

Lejos de tratarse de una readecuación coyuntural del gasto público, los datos oficiales y los informes técnicos disponibles describen un proceso de contracción sostenida que compromete pilares centrales de la formación de recursos humanos y del desarrollo tecnológico nacional. El proyecto de Presupuesto 2026, junto con la ejecución de los últimos ejercicios, expone con claridad una orientación que redefine el rol del Estado en áreas estratégicas. Así lo destaca un análisis minucioso del capítulo educativo del presupuesto que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Lee además
Tadeo García Zalazar en Aconcagua Radio: “Estamos cerca de universalizar la sala de 3 años”.
Entrevista

El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios
Secundaria 2026: la DGE lanzó los cuadernillos obligatorios de Lengua y Matemática
Dónde descargarlos

La DGE habilitó los cuadernillos de Lengua y Matemática que se usarán desde el primer día de clases

Educación Técnica: el ajuste más profundo

Uno de los focos más sensibles de este proceso es la educación técnico profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por la Ley 26.058 como herramienta clave para el fortalecimiento de las escuelas técnicas, enfrenta un recorte de magnitud inédita.

Según el relevamiento del CEPA, la caída acumulada proyectada para 2026 alcanza el 93% en términos reales respecto de lo ejecutado en 2023. La dimensión del ajuste no solo impacta en la capacidad operativa de las instituciones, sino que supone un incumplimiento directo de la legislación vigente, que establece un piso mínimo de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional.

Vaciamiento presupuestario

La secuencia de los últimos años muestra un deterioro progresivo: en 2023 el fondo recibió apenas la mitad de los recursos que le correspondían por ley; en 2024 y 2025 el porcentaje descendió a cifras de un solo dígito; y para 2026 se proyecta una asignación marginal.

A este vaciamiento presupuestario se suma una definición política de mayor alcance. El artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, propone directamente la eliminación del FoNETP, lo que implicaría suprimir el mecanismo de financiamiento automático que garantizaba previsibilidad a las escuelas técnicas.

infografia 1cepa
Los recortes en educación y ciencia no tienen antecedentes históricos

Los recortes en educación y ciencia no tienen antecedentes históricos

Universidades en la mira

La educación superior tampoco queda al margen de este escenario contractivo. Las universidades nacionales registran una caída real cercana al 34% respecto de 2023, profundizando un conflicto que trasciende lo presupuestario y adquiere ribetes institucionales.

La promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y la posterior suspensión de su ejecución mediante decreto reavivaron el debate sobre la división de poderes. Especialistas en derecho constitucional han advertido que la decisión del Ejecutivo de paralizar una norma aprobada por el Congreso, bajo el argumento de la falta de partidas, tensiona el equilibrio republicano y abre un precedente controvertido.

Becas y apoyo estudiantil en retroceso

El impacto social de estas decisiones se manifiesta con especial crudeza en los programas de apoyo estudiantil. Las becas y transferencias directas destinadas a sostener las trayectorias académicas acumulan una caída real superior al 70% desde 2023.

En un contexto de deterioro de los ingresos familiares, la reducción de estas herramientas amenaza con expulsar del sistema a miles de estudiantes, particularmente en los primeros años de formación universitaria y técnica.

Ciencia y tecnología: camino al abandono

El retroceso no se limita al ámbito educativo. La función de Ciencia, Tecnología e Innovación exhibe un recorte cercano al 50% en términos reales frente a los niveles de 2023.

Más allá de la reducción de partidas, el Presupuesto 2026 introduce cambios normativos que alteran compromisos de largo plazo. Entre ellos, la derogación de la senda de inversión progresiva que debía llevar el financiamiento científico al 1% del producto interno bruto y la eliminación de la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional. Estas modificaciones implican el abandono de consensos construidos durante décadas en torno a la necesidad de sostener políticas de Estado en áreas clave para la autonomía productiva.

Un cambio de paradigma en educación pública

En términos agregados, la función Educación y Cultura presenta una caída real superior al 47% respecto de 2023. La magnitud del ajuste sugiere un cambio de paradigma en el que el equilibrio fiscal se impone como objetivo prioritario, aun a costa de debilitar los mecanismos de formación de capital humano y de generación de conocimiento. La supresión de fondos específicos y el incumplimiento de metas legales de inversión reducen la capacidad del sistema para planificar a mediano y largo plazo.

La casi segura aprobación del presupuesto, sumada a la nueva ley de educación que envió el Ejecutivo, deja a la educación argentina camino a la desfinanciación y a hacer estallar por los aires un modelo educativo basado en la educación pública, libre y gratuita que, es cierto, atraviesa problemas pero aún sigue siendo referencia a nivel americano y global.

Temas
Seguí leyendo

Lavalle cuenta con 17 jardines maternales municipales y mantiene abiertas las inscripciones

Godoy Cruz cerró el ciclo 2025 de la Casa del Futuro y ya piensa en los talleres de verano 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025

Reforma laboral: Cuál puede ser el impacto en PyMEs, cooperativas y el sector vitivinícola

People Analytics: cómo la analítica de datos impulsa el crecimiento de las empresas

Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

Las ventas de Navidad 2025 registraron una leve mejora, impulsadas por el crédito y promociones

ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación
Te puede ser útil

Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

Las Más Leídas

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
De interés

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. 
Episodio fatal

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer.
Hubo varios heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza.
EL CLIMA

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio