Godoy Cruz cerró el ciclo 2025 de la Casa del Futuro y ya piensa en los talleres de verano 2026

El Municipio de Godoy Cruz , este martes, acompañó la finalización de los talleres del segundo cuatrimestre 2025 que se dictan en Casa del Futuro – Escuela de Programación . Así, con una destacada convocatoria, la actividad reunió a estudiantes, familias y talleristas en una muestra abierta al público.

En este marco, el evento se desarrolló bajo un formato de workshop. Por lo que, permitió recorrer producciones, dialogar con los equipos y conocer los procesos de aprendizaje construidos desde agosto hasta diciembre.

Durante la jornada, más de 130 estudiantes que aprobaron sus trayectos formativos expusieron sus trabajos finales . A su vez, compartieron con los visitantes los desafíos, aprendizajes y experiencias que atravesaron en cada proyecto.

De este modo, la muestra evidenció el fuerte enfoque práctico de la propuesta, así como el compromiso sostenido de quienes participaron a lo largo del cuatrimestre.

image

Una propuesta diversa y actual en Godoy Cruz

Los talleres abarcaron múltiples áreas vinculadas a la tecnología, el diseño y la creatividad. Entre ellos se destacaron Fullstack, Java para Backend, JavaScript, Base de Datos y Frontend + IA. Además, se sumaron propuestas como Figma, Autocad – Diseño Técnico y Prototipado 3D, Impresión 3D y C# para Videojuegos.

Por otra parte, formaron parte de la muestra talleres de Producción Audiovisual, Fotografía, Dibujo Digital, Animación Digital, Sublimado, Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

También, en esta oportunidad se dictaron los cursos Community Manager y Marketing Digital. Por lo que, estas capacitaciones brindaron conocimientos estratégicos para mejorar la comunicación digital, fortalecer marcas y ampliar el alcance de productos y servicios en entornos digitales. De hecho, estas nuevas herramientas se consolidan como clave para potenciar el trabajo de emprendedores locales.

image

Cuando la formación se transforma en oportunidades

Gabriela, emprendedora del rubro del cuero, expresó su satisfacción tras haber participado del curso. Según contó, comenzó la capacitación sin conocimientos previos sobre el manejo de redes sociales y hoy logró instalar su marca, diseñar su propio logo y mejorar la comunicación con sus clientes. Además, destacó que gracias a lo aprendido pudo captar nuevo público y fortalecer su emprendimiento.

Por su parte, Evelyn señaló que, si bien ya contaba con experiencia en el manejo de redes sociales, el curso le permitió sumar herramientas fundamentales para profesionalizar su trabajo. En particular, valoró los contenidos vinculados a la definición de precios para ofrecer servicios en el mercado. Como así también, el análisis de métricas y mediciones en plataformas como Meta.

image

Educación, comunidad y proyección

Una vez más, la muestra se consolidó como un espacio de encuentro comunitario y puesta en valor del trabajo realizado durante todo el cuatrimestre. En este sentido, la Casa del Futuro reafirmó su rol como ámbito de formación, experimentación y construcción de oportunidades para jóvenes y adultos.

image

Mirando hacia los talleres de verano 2026

Finalmente, la Casa del Futuro ya se prepara para una nueva edición de talleres intensivos de verano, que se desarrollarán durante febrero de 2026. Próximamente se habilitarán las inscripciones, por lo que se invita a toda la comunidad a sumarse y ser parte de nuevas propuestas formativas pensadas para seguir aprendiendo, creando y proyectando futuros posibles.