16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Formación continua

Godoy Cruz cerró el ciclo 2025 de la Casa del Futuro y ya piensa en los talleres de verano 2026

La propuesta en Godoy Cruz incluyó capacitaciones en programación, diseño, marketing digital, audiovisual y nuevas tecnologías.

Godoy Cruz cerró el ciclo en la Casa del Futuro.

Godoy Cruz cerró el ciclo en la Casa del Futuro.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, este martes, acompañó la finalización de los talleres del segundo cuatrimestre 2025 que se dictan en Casa del Futuro – Escuela de Programación. Así, con una destacada convocatoria, la actividad reunió a estudiantes, familias y talleristas en una muestra abierta al público.

En este marco, el evento se desarrolló bajo un formato de workshop. Por lo que, permitió recorrer producciones, dialogar con los equipos y conocer los procesos de aprendizaje construidos desde agosto hasta diciembre.

Lee además
Godoy Cruz y su historia vitivínicola.
Cultura y vino

Godoy Cruz invita a redescubrir su historia vitivinícola con nuevas visitas guiadas
Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.
Movilidad y desarrollo

Godoy Cruz ejecuta una mega obra vial para mejorar la circulación urbana
image

Proyectos que reflejan el proceso formativo en Godoy Cruz

Durante la jornada, más de 130 estudiantes que aprobaron sus trayectos formativos expusieron sus trabajos finales. A su vez, compartieron con los visitantes los desafíos, aprendizajes y experiencias que atravesaron en cada proyecto.

De este modo, la muestra evidenció el fuerte enfoque práctico de la propuesta, así como el compromiso sostenido de quienes participaron a lo largo del cuatrimestre.

image

Una propuesta diversa y actual en Godoy Cruz

Los talleres abarcaron múltiples áreas vinculadas a la tecnología, el diseño y la creatividad. Entre ellos se destacaron Fullstack, Java para Backend, JavaScript, Base de Datos y Frontend + IA. Además, se sumaron propuestas como Figma, Autocad – Diseño Técnico y Prototipado 3D, Impresión 3D y C# para Videojuegos.

Por otra parte, formaron parte de la muestra talleres de Producción Audiovisual, Fotografía, Dibujo Digital, Animación Digital, Sublimado, Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

También, en esta oportunidad se dictaron los cursos Community Manager y Marketing Digital. Por lo que, estas capacitaciones brindaron conocimientos estratégicos para mejorar la comunicación digital, fortalecer marcas y ampliar el alcance de productos y servicios en entornos digitales. De hecho, estas nuevas herramientas se consolidan como clave para potenciar el trabajo de emprendedores locales.

image

Cuando la formación se transforma en oportunidades

Gabriela, emprendedora del rubro del cuero, expresó su satisfacción tras haber participado del curso. Según contó, comenzó la capacitación sin conocimientos previos sobre el manejo de redes sociales y hoy logró instalar su marca, diseñar su propio logo y mejorar la comunicación con sus clientes. Además, destacó que gracias a lo aprendido pudo captar nuevo público y fortalecer su emprendimiento.

Por su parte, Evelyn señaló que, si bien ya contaba con experiencia en el manejo de redes sociales, el curso le permitió sumar herramientas fundamentales para profesionalizar su trabajo. En particular, valoró los contenidos vinculados a la definición de precios para ofrecer servicios en el mercado. Como así también, el análisis de métricas y mediciones en plataformas como Meta.

image

Educación, comunidad y proyección

Una vez más, la muestra se consolidó como un espacio de encuentro comunitario y puesta en valor del trabajo realizado durante todo el cuatrimestre. En este sentido, la Casa del Futuro reafirmó su rol como ámbito de formación, experimentación y construcción de oportunidades para jóvenes y adultos.

image

Mirando hacia los talleres de verano 2026

Finalmente, la Casa del Futuro ya se prepara para una nueva edición de talleres intensivos de verano, que se desarrollarán durante febrero de 2026. Próximamente se habilitarán las inscripciones, por lo que se invita a toda la comunidad a sumarse y ser parte de nuevas propuestas formativas pensadas para seguir aprendiendo, creando y proyectando futuros posibles.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz entregó certificados a más de 420 alumnos de talleres de oficios

Godoy Cruz consolida su liderazgo en desarrollo urbano e inmobiliario

Detenidos y policías lesionados durante una movilización en la Ciudad de Mendoza

Godoy Cruz lanza su Mercado de Emprendedores Especial Navidad

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: resultados, cifras, medidas ambientales y lo que se viene

Godoy Cruz recupera un predio histórico y proyecta un nuevo polo urbano

Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿Te quedó saldo en Pop Meals? Podés pedir el reintegro en pocos pasos

Hospitalizaron a una motociclista tras un accidente vial con un auto en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Alumnas y alumnos de la Escuela Técnica Minera de Malargüe. video
Posibilidades abiertas

Malargüe impulsa la inclusión femenina en el desarrollo de la minería

Las Más Leídas

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar? video
Romance y pasado

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Te Puede Interesar

#Política | Alfredo Cornejo: Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos.
Inseguridad

Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos"

Por Florencia Martinez del Rio
Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Por Sitio Andino Policiales
Navidad en la Ciudad.
Navidad y Año NUevo

Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

Por Sitio Andino Departamentales