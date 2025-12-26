Reforma laboral: Cuál puede ser el impacto en PyMEs, cooperativas y el sector vitivinícola

Mientras los senadores, el gobierno, organizaciones empresarias y el mundo sindical debaten y negocian el futuro de la reforma laboral que se debería tratar en el Senado el 10 de febrero, se siguen acumulando opiniones sobre la norma, que va mucho más allá de reglamentaciones laborales y desata cientos de polémicas.

Para tratar de entender las implicancias de esta normativa en el entramado productivo, de Mendoza especialmente en el sector cooperativo y vitivinícola , en Sitio Andino y Aconcagua Radio dialogamos con el doctor Raúl Pissolito , abogado especializado y asesor en la materia de Fecovita , quien la semana pasada brindó una charla explicativa a los miembros de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI) .

Con un enfoque técnico y una mirada puesta en la realidad de las PyMEs , Pissolito afirma que es una ley que busca, según sus palabras, dotar de previsibilidad a un sistema que hoy navega en la incertidumbre jurídica .

El proyecto que se discute en el Senado no es una actualización superficial, sino una intervención profunda de la legislación laboral , y Pissolito asegura que “modifica aproximadamente entre un 30% y un 40% de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo ”.

Según explica el abogado, la iniciativa intenta realizar una “interpretación precisa de cosas que han presentado dudas” a lo largo de los años en la jurisprudencia argentina.

El Fondo de Asistencia Laboral y el esquema indemnizatorio

Uno de los ejes centrales de la discusión es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo diseñado para reemplazar el esquema indemnizatorio actual. Este fondo se nutriría con una contribución patronal del 3%, la cual, en términos de costos para el empleador, resultaría “neutra” al compensarse con una reducción equivalente en las contribuciones destinadas al sistema jubilatorio.

Pissolito destaca que este fondo optimiza los recursos, ya que “el empleador puede utilizarlo para pagar algunas de las indemnizaciones que prevé la ley de contrato… no solo el despido, sino puede ser hasta una desvinculación de mutuo acuerdo, un fallecimiento o una incapacidad”.

Impacto previsional y objetivos de la reforma

No obstante, esta “neutralidad” de costos para la empresa plantea un interrogante sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Al detraer fondos que antes se dirigían a la seguridad social, surge el riesgo de un desfinanciamiento del sistema jubilatorio, que ya se encuentra en una situación crítica.

Al respecto, el letrado reconoce que, si bien puede haber un descalce financiero inicial, el diseño de la ley apuesta a mejorar la base de aportantes mediante la registración plena. Para el abogado, los grandes objetivos de la reforma son la búsqueda del pleno empleo y la eliminación de sanciones y multas que, a menudo, desalientan la contratación formal.

image El Dr Raúl Pissolito durante la charla que brindo en ACOVI sobre la reforma laboral

Convenios por empresa y realidades regionales

El impacto en sectores regionales, como el vitivinícola, merece una lectura distinta. La reforma introduce la posibilidad de establecer convenios de trabajo por empresa, otorgándoles una jerarquía superior a los convenios colectivos de mayor alcance. Esta descentralización de la negociación colectiva es vista como una herramienta vital para las pequeñas estructuras.

Según Pissolito, el proyecto “podría facilitar que cada cooperativa, que cada empleador, que cada pyme tenga un acuerdo de condiciones de trabajo y de salario acorde a su realidad”, evitando quedar atados a negociaciones nacionales que suelen ser impulsadas por los grandes actores del mercado.

Protección del trabajador y viabilidad del pequeño productor

En este sentido, el abogado resalta la necesidad de equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad del pequeño productor. “El derecho laboral… tiene un gran principio que es el protectorio. Tiene que proteger a la parte más débil. Eso es evidente cuando la empresa es grande y el trabajador está solo. No es tan así cuando es un pequeño productor”, reflexiona, sugiriendo que la ley busca armonizar estas asimetrías.

Otro aspecto técnico de gran relevancia es la definición de los conceptos que integran la base de cálculo de las indemnizaciones. La reforma busca limitar la discrecionalidad judicial al definir taxativamente qué se entiende por remuneración “mensual, normal y habitual”.

Pissolito menciona que se busca excluir rubros que han generado controversia, como el aguinaldo (sueldo anual complementario) o beneficios no salariales, tales como el uso de telefonía celular o medicina prepaga. Como ejemplo de esta búsqueda de claridad, señala que en la industria vitivinícola las horas extras de temporada no se considerarían habituales a menos que se produzcan al menos seis veces en el año. “En esto trae claridad, trae previsibilidad”, afirma.

Reparos constitucionales y posibles impugnaciones

Sin embargo, no todo el articulado está exento de reparos legales. Pissolito advierte sobre posibles planteos de inconstitucionalidad en puntos específicos, como la atribución de “cosa juzgada” a los acuerdos transaccionales realizados exclusivamente en sede administrativa.

Desde su perspectiva, “esto va en contra de los grandes principios del derecho de que cualquier controversia siempre tiene que tener una instancia judicial de revisión última”, lo que podría derivar en una rápida impugnación por parte de los tribunales laborales.



