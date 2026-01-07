El Gobierno de Mendoza inyectará casi $4.000 millones a programas de empleo

El Gobierno aprobó un aporte de casi $4.000 millones al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo , que será destinado a la ejecución de los programas Enlace, Enlazados y Enlazados +50 , tres herramientas clave de la política provincial orientada a sostener el empleo registrado y facilitar la inserción laboral de personas desocupadas .

La medida fue formalizada a través del Decreto 2995, firmado el 26 de diciembre por la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y refrendado por los ministros de Producción y de Hacienda y Finanzas.

Con esto, el Gobierno de Mendoza busca amortiguar el impacto de la coyuntura económica sobre el mercado laboral , sostener el empleo registrado y ampliar las oportunidades de inserción para quienes hoy están fuera del sistema formal.

Según lo dispuesto en el decreto, los $3.716.500.000 se aplicarán exclusivamente a la ejecución de los programas Enlace , Enlazados y Enlazados +50 , iniciativas que forman parte del esquema de políticas activas de empleo que la Provincia viene sosteniendo desde hace varios años.

El aporte se realizará con cargo al Presupuesto vigente del Ejercicio 2025 y será atendido por la Tesorería General de la Provincia, lo que permite garantizar la continuidad operativa de los programas y ampliar su alcance en un contexto económico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades del mercado laboral.

Qué es el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo

El Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo fue creado en 2020, mediante el Decreto 1201/20, como un instrumento de política económica destinado a sostener el empleo formal existente y promover la capacitación y empleabilidad de personas desocupadas.

El contrato fiduciario no contempla un mecanismo automático para realizar nuevos aportes, por lo que, tal como se indica en los considerandos del decreto, cada refuerzo de fondos debe instrumentarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo, con la correspondiente comunicación al fiduciario.

En este caso, el decreto ordena notificar a Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario del fondo, para que proceda a ejecutar los recursos conforme a la finalidad prevista.

Programas con foco en empleo registrado

Los programas alcanzados por el aporte tienen como objetivo incentivar la contratación formal y mejorar las condiciones de empleabilidad de distintos sectores de la población.

Enlace está orientado a personas desocupadas, brindando incentivos a las empresas que incorporan trabajadores y acompañando el proceso de capacitación.

Enlazados apunta a fortalecer la transición al empleo formal mediante prácticas laborales y formación en el puesto de trabajo.

Enlazados +50 está específicamente diseñado para personas mayores de 50 años, uno de los grupos con mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Desde el Ejecutivo provincial destacan que estas herramientas buscan reducir la informalidad, sostener puestos de trabajo existentes y mejorar las competencias laborales en sectores productivos estratégicos.

Aval técnico y administrativo

El decreto cuenta con el visto bueno del Ministerio de Producción y de la Dirección General de Administración, además del dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa cartera, en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 9601 y el artículo 24 del Decreto Reglamentario 811/25, que habilitan este tipo de aportes cuando se trata de instrumentos de política pública con impacto económico y social.