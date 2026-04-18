El Gobierno envió sus proyectos de discapacidad y salud mental y reabre el frente en el Congreso

El Gobierno nacional envió al Congreso dos proyectos clave para modificar las leyes de discapacidad y salud mental , en una jugada con la que busca retomar la iniciativa parlamentaria en las próximas semanas.

Los expedientes ingresaron por el Senado , una decisión estratégica del oficialismo que apunta a consolidar una base de apoyo en la Cámara alta , donde cuenta con mejores números antes de enfrentar el debate más complejo que se avisora en Diputados.

Uno de los ejes principales del paquete es la reforma del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral , bajo el argumento de combatir irregularidades y ordenar el sistema.

El Gobierno envió un proyecto para reformar la Ley de Discapacidad en Argentina.

Reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios , con un plazo de 90 días (prorrogable por 30 más).

, con un plazo de 90 días (prorrogable por 30 más). Auditorías periódicas con controles médicos, sociales y documentales.

con controles médicos, sociales y documentales. Cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS .

. Suspensión preventiva de pensiones ante incumplimientos.

Además, se fija que quienes no completen el reempadronamiento serán suspendidos automáticamente hasta regularizar su situación.

Otro punto central es que la pensión será incompatible con cualquier empleo formal, eliminando la posibilidad vigente de mantener el beneficio en trabajos con ingresos limitados.

La iniciativa también modifica aspectos estructurales del sistema. Se mantiene que la pensión equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero se eliminan herramientas que permitían incrementos adicionales por zona o situación particular.

Senado de la Nación Argentina sesión 27-02-26 Ambos proyectos ingresaron por el Senado, donde el oficialismo se muestra fortalecido. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

En paralelo, el Gobierno propone:

Eliminar actualizaciones automáticas de aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria .

. Definir un piso mínimo de prestaciones , sin uniformar los sistemas en todas las provincias.

, sin uniformar los sistemas en todas las provincias. Habilitar convenios con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la implementación del programa.

También se introduce un cambio relevante en el esquema institucional, tras la salida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades.

Reforma en salud mental: los aspectos centrales del proyecto del Gobierno

En paralelo, el Ejecutivo impulsa una actualización de la Ley de Salud Mental, con cambios en criterios de atención y funcionamiento del sistema.

El proyecto busca ampliar el alcance de la normativa, incorporando medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, además de revisar los criterios de internación y dar mayor protagonismo a los especialistas.

Según fuentes oficiales, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y modernizar el sistema.

Salud Mental.jpg El oficialismo envió un proyecto para el abordaje de la Salud Mental.

El mileísmo busca recuperar la agenda política

El envío de los proyectos fue definido en una reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei, junto al titular de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Con esta movida, el oficialismo busca reinstalar temas en la agenda parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien llegará a ese convite cuestionado por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Además, el oficialismo evalúa avanzar con otras iniciativas en las próximas semanas, entre ellas:

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada .

. El proyecto conocido como “Hojarasca”.

El Gobierno apuesta a lograr un primer avance en el Senado, pero anticipa una discusión más compleja en Diputados, donde podrían introducirse modificaciones. En ese contexto, las reformas abren una nueva etapa de negociación política, con foco en el control del gasto, la transparencia del sistema y el rediseño de políticas sociales sensibles.