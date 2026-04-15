15 de abril de 2026
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Salario

Tras el acuerdo salarial, así quedan los sueldos de abril en McDonald's y Burger King

Entre abril y julio de 2026, los trabajadores de fast food reciben aumentos. Cómo queda el salario en McDonald’s, Burger King y Starbucks.

Tras el acuerdo salarial, así quedan los sueldos de abril en McDonalds y Burger King

Tras el acuerdo salarial, así quedan los sueldos de abril en McDonald's y Burger King

Por Sitio Andino Economía

Los trabajadores de comida rápida recibirán mejoras en sus salarios tras el acuerdo alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos. El acuerdo contempla la incorporación de sumas no remunerativas de entre $35.000 y $40.000, además de incrementos porcentuales no remunerativos.

El esquema alcanza a quienes están bajo el convenio colectivo 329/2000, que incluye a cadenas como McDonald’s, Burger King y Starbucks. Las subas se pagan en tramos sucesivos entre marzo y julio, con impacto progresivo en el bolsillo.

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fast food empleado (1)
El acuerdo salarial combina sumas fijas y porcentajes que se aplican de forma escalonada hasta julio.

El acuerdo salarial combina sumas fijas y porcentajes que se aplican de forma escalonada hasta julio.

Cómo se reparten los aumentos mes a mes

El acuerdo combina sumas fijas con porcentajes sobre el básico. El detalle:

  • Marzo: suma fija no remunerativa de $40.000 o $35.000, según categoría.
  • Abril: aumento del 1,9% + suma fija de $50.000 o $55.000.
  • Mayo: incremento del 3,8% + suma fija de $60.000 o $65.000.
  • Junio: suba del 5,6% + suma fija de $70.000 o $75.000.
  • Julio: se incorporan los básicos, sin sumas adicionales.

Los porcentajes se calculan sobre los salarios de marzo. En un sector con fuerte presencia de jornadas parciales, los montos se ajustan de forma proporcional a las horas trabajadas, señaló Iprofesional.

Asimismo, estas sumas -aunque no remunerativas- impactan en otros conceptos. Se tienen en cuenta para calcular vacaciones, horas extra, aguinaldo y adicionales como la antigüedad.

Cuál es el salario de empleados de McDonald's y Burger King en abril-junio de 2026

Los primeros tres meses del acuerdo están conformados por sumas no remunerativas y porcentajes no remunerativos. Los montos, mes a mes, quedan conformado así:

ABRIL

  • Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 50.000 + $ 18.683
  • Empleado A: $ 1.046.681 + $ 50.000 + $ 19.887
  • Empleado B: $ 1.092.695 + $ 50.000 + $ 20.761
  • Líder A: $ 1.249.347 + $ 55.000 + $ 23.738
  • Líder B: $ 1.462.895 + $ 55.000 + $ 27.795
  • Cajero: $ 1.159.429 + $ 50.000 + $ 22.029
  • Encargado: $ 1.502.431 + $ 55.000 + $ 28.546
  • Cocinero: $ 1.693.488 + $ 55.000 + $ 32.176
  • Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 50.000 + $ 19.675
starbucks
Las subas se calculan sobre el básico de marzo y se ajustan según la jornada laboral.

Las subas se calculan sobre el básico de marzo y se ajustan según la jornada laboral.

MAYO

  • Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 60.000 + $ 37.367
  • Empleado A: $ 1.046.681 + $ 60.000 + $ 39.774
  • Empleado B: $ 1.092.695 + $ 60.000 + $ 41.522
  • Líder A: $ 1.249.347 + $ 65.000 + $ 47.475
  • Líder B: $ 1.462.895 + $ 65.000 + $ 55.590
  • Cajero: $ 1.159.429 + $ 60.000 + $ 44.058
  • Encargado: $ 1.502.431 + $ 65.000 + $ 57.092
  • Cocinero: $ 1.693.488 + $ 65.000 + $ 64.353
  • Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 60.000 + $ 39.350

JUNIO

  • Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 70.000 + $ 55.067
  • Empleado A: $ 1.046.681 + $ 70.000 + $ 58.614
  • Empleado B: $ 1.092.695 + $ 70.000 + $ 61.191
  • Líder A: $ 1.249.347 + $ 75.000 + $ 69.963
  • Líder B: $ 1.462.895 + $ 75.000 + $ 81.922
  • Cajero: $ 1.159.429 + $ 70.000 + $ 64.928
  • Encargado: $ 1.502.431 + $ 75.000 + $ 84.136
  • Cocinero: $ 1.693.488 + $ 75.000 + $ 94.835
  • Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 70.000 + $ 57.989

Julio, el sueldo se ordena y queda una nueva base

Desde julio desaparecen los ítems “extra” y el salario pasa a mostrarse más ordenado y claro. En esta etapa, lo que efectivamente queda incorporado al básico son los aumentos porcentuales que se fueron aplicando mes a mes.

trabajador fast food
Desde julio, el salario se reordena y queda una nueva base sin ítems adicionales.

Desde julio, el salario se reordena y queda una nueva base sin ítems adicionales.

En otras palabras, el ingreso se “acomoda” y queda una nueva base salarial, sin adicionales separados y con un monto más estable hacia adelante. A modo de referencia, así quedarían los sueldos a cobrar en julio:

  • Empleado Principiante: $ 1.108.417
  • Empleado A: $ 1.175.318
  • Empleado B: $ 1.223.928
  • Líder A: $ 1.394.271
  • Líder B: $ 1.619.864
  • Cajero: $ 1.294.387
  • Encargado: $ 1.661.538
  • Cocinero: $ 1.863.345
  • Peón Limpieza: $ 1.163.517
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