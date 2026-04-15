Tras el acuerdo salarial, así quedan los sueldos de abril en McDonald's y Burger King

Los trabajadores de comida rápida recibirán mejoras en sus salarios tras el acuerdo alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos. El acuerdo contempla la incorporación de sumas no remunerativas de entre $35.000 y $40.000 , además de incrementos porcentuales no remunerativos.

El esquema alcanza a quienes están bajo el convenio colectivo 329/2000 , que incluye a cadenas como McDonald’s, Burger King y Starbucks. Las subas se pagan en tramos sucesivos entre marzo y julio, con impacto progresivo en el bolsillo.

Los trabajadores contratados recibirán un aumento salarial desde abril: de cuánto será

El acuerdo combina sumas fijas con porcentajes sobre el básico. El detalle:

El acuerdo salarial combina sumas fijas y porcentajes que se aplican de forma escalonada hasta julio.

Los porcentajes se calculan sobre los salarios de marzo. En un sector con fuerte presencia de jornadas parciales, los montos se ajustan de forma proporcional a las horas trabajadas , señaló Iprofesional.

Asimismo, estas sumas -aunque no remunerativas- impactan en otros conceptos. Se tienen en cuenta para calcular vacaciones, horas extra, aguinaldo y adicionales como la antigüedad.

Cuál es el salario de empleados de McDonald's y Burger King en abril-junio de 2026

Los primeros tres meses del acuerdo están conformados por sumas no remunerativas y porcentajes no remunerativos. Los montos, mes a mes, quedan conformado así:

ABRIL

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 50.000 + $ 18.683

Empleado A: $ 1.046.681 + $ 50.000 + $ 19.887

Empleado B: $ 1.092.695 + $ 50.000 + $ 20.761

Líder A: $ 1.249.347 + $ 55.000 + $ 23.738

Líder B: $ 1.462.895 + $ 55.000 + $ 27.795

Cajero: $ 1.159.429 + $ 50.000 + $ 22.029

Encargado: $ 1.502.431 + $ 55.000 + $ 28.546

Cocinero: $ 1.693.488 + $ 55.000 + $ 32.176

Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 50.000 + $ 19.675

starbucks Las subas se calculan sobre el básico de marzo y se ajustan según la jornada laboral.

MAYO

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 60.000 + $ 37.367

Empleado A: $ 1.046.681 + $ 60.000 + $ 39.774

Empleado B: $ 1.092.695 + $ 60.000 + $ 41.522

Líder A: $ 1.249.347 + $ 65.000 + $ 47.475

Líder B: $ 1.462.895 + $ 65.000 + $ 55.590

Cajero: $ 1.159.429 + $ 60.000 + $ 44.058

Encargado: $ 1.502.431 + $ 65.000 + $ 57.092

Cocinero: $ 1.693.488 + $ 65.000 + $ 64.353

Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 60.000 + $ 39.350

JUNIO

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 70.000 + $ 55.067

Empleado A: $ 1.046.681 + $ 70.000 + $ 58.614

Empleado B: $ 1.092.695 + $ 70.000 + $ 61.191

Líder A: $ 1.249.347 + $ 75.000 + $ 69.963

Líder B: $ 1.462.895 + $ 75.000 + $ 81.922

Cajero: $ 1.159.429 + $ 70.000 + $ 64.928

Encargado: $ 1.502.431 + $ 75.000 + $ 84.136

Cocinero: $ 1.693.488 + $ 75.000 + $ 94.835

Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 70.000 + $ 57.989

Julio, el sueldo se ordena y queda una nueva base

Desde julio desaparecen los ítems “extra” y el salario pasa a mostrarse más ordenado y claro. En esta etapa, lo que efectivamente queda incorporado al básico son los aumentos porcentuales que se fueron aplicando mes a mes.

trabajador fast food Desde julio, el salario se reordena y queda una nueva base sin ítems adicionales.

En otras palabras, el ingreso se “acomoda” y queda una nueva base salarial, sin adicionales separados y con un monto más estable hacia adelante. A modo de referencia, así quedarían los sueldos a cobrar en julio: